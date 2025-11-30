Cruz Azul vs. Chivas se midieron por los cuartos de final vuelta de la Liga MX 2025. Este duelo se disputó desde el estadio Azteca, este domingo 30 de noviembre. ¿A qué hora empezó el encuentro? Las acciones se desarrollaron desde las 8:00 p.m. (hora peruana) y 7:00 p.m. (hora mexicana). ¿En qué canales estuvo disponible? La transmisión de este choque fue en la señal de Caliente TV y FOX para suelo azteca. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata.

Cruz Azul vs Chivas por la Liga MX | VIDEO: Liga BBVA