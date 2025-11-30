vs. se midieron por los cuartos de final vuelta de la . Este duelo se disputó desde el estadio Azteca, este domingo 30 de noviembre. ¿A qué hora empezó el encuentro? Las acciones se desarrollaron desde las 8:00 p.m. (hora peruana) y 7:00 p.m. (hora mexicana). ¿En qué canales estuvo disponible? La transmisión de este choque fue en la señal de Caliente TV y FOX para suelo azteca. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata.

Cruz Azul vs Chivas por la Liga MX | VIDEO: Liga BBVA
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

