Tras unas semanas de parejos e interesantes choques, la flamante Copa Sky 2022 ya tiene a sus dos finalistas. Chivas y Cruz Azul se enfrentarán para decidir al justo campeón del torneo que ha servido de preparación y monitoreo de varios equipos del fútbol mexicano, a poco de iniciar el Torneo Clausura de la Liga MX 2023. A continuación, te detallamos la fecha, hora, el lugar y otros detalles que tienes que saber para no perderte este choque prometedor, con los dos mejores equipos de la pretemporada.

Cruz Azul se mete a la final, de la también llamada Copa por México, luego de ganarle al América por 2 a 1. El partido fue muy disputado, incluso hubo dos expulsados en el encuentro, lo que le da el plus del esfuerzo a su pase. En su grupo, el A, ganó dos partidos y tuvo la misma cantidad de empates. Hizo 8 puntos, sin ningún encuentro perdido.

El otro protagonista, Chivas, llega de forma imponente, tras ganar todos sus partidos, una puntuación perfecta de 12 puntos. Por lo que la confrontación con los Cementeros demostrará si su clasificación está relacionada con el posible nivel menguado de sus rivales de grupo o si es que el Rebaño está un peldaño más arriba, de todos, como para soñar con el siguiente campeonato.

Cruz Azul vs. Chivas: ¿cuándo es la final de la Copa Sky 2022?

De acuerdo al calendario presentado a inicios del torneo, la final de la Copa Sky 2022 se jugará este viernes 30 de diciembre en el Estadio Acrón. Tanto, Cruz Azul y Chivas no han tenido descanso y, tras sus últimos partidos, han seguido con las prácticas para llegar en la mejor forma al encuentro único que definirá al campeón de esta copa mexicana.

Cruz Azul vs. Chivas: ¿a qué hora es la final de la Copa Sky 2022?

Este duelo de definición del torneo de pretemporada está programado para iniciar a las 8:00 p. m., tiempo del centro de Ciudad de México (CDMX). No obstante, la atención del partido también vendrá de hinchas que se encuentran en otros países. En Colombia y Perú, el choque comenzará a las 9:00 p. m, en Bolivia y Venezuela será a las 10:00 p.m., mientras que en Argentina y Chile, a las 11:00 p. m. Finalmente, para España será a las 3:00 a. m. (sábado 31 de diciembre).

Cruz Azul vs. Chivas: canales de transmisión

El Cruz Azul vs. Chivas será el duelo más importante de todo el torneo de la Copa Sky 2022. El partido, que se realizará en el Estadio Akron, será transmitido en México, por TUDN y Canal 5 Televisa. Mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son TUDN, TUDN. com, Univision NOW, TUDN App, TUDN USA y Univision.

¿Dónde juegan Cruz Azul vs. Chivas?





