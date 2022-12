Hace unas semanas se conoció que Rodolfo Pizarro, centrocampista mexicano, no seguiría en Monterrey, con miras al Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, luego de que ‘Rayados‘ no hiciera válida la opción de compra al Inter de Miami, dueña de la carta pase del futbolista. Tras ese reporte, el deportista azteca ha estado buscando enrolarse a un nuevo equipo; incluso se soltaron algunos rumores de que se ofreció al Chivas. No obstante, el futuro de quien alguna vez fue considerado una promesa hoy es incierto.

Pizarro debutó el 15 de septiembre de 2012 en la Liga MX, con los colores de Pachuca. Aquel día su equipo, con él, venció 3 a 2 al Morelia. Posteriormente, el mediocampista fue ganándose la titularidad.

Rodolfo, tras su debut, tuvo un continuo ascenso. Incluso, el 2014, con 20 años, fue convocado a la selección mayor para disputar un partido amistoso contra Corea del Sur. A la fecha, ha disputado 34 partidos con el ‘Tri‘.

En la última temporada de Pizarro, quién no fue convocado por Gerardo Martino para Qatar 2022, jugó por Monterrey, cedido por Inter Miami de la MLS, equipo dueño de su carta. Finalmente, los ‘Albiazules’ han decidido no contar con él.

¿Dónde jugará Rodolfo Pizarro?

Durante los últimos días, se pudo ver a Rodolfo Pizarro entrenando solo, de forma personal, en el Estadio de Tamaulipas, antiguo hogar del desaparecido Tampico Madero.

Rodolfo Pizarro entrena en Tampico (Foto: Twitter).

El jugador no quiere perder la forma y sigue poniéndose a ritmo, mientras espera alguna oportunidad de algún club. El deportista debe reportarse con el Inter de Miami el 3 de enero, fecha donde posiblemente se decida su futuro.

Previamente, el portal MedioTiempo informó que Pizarro se ofreció a Chivas, incluso aceptando un salario bajo. No obstante, su propuesta habría sido rechazada por la directiva del Rebaño Sagrado.

Rodolfo Pizarro, a sus 28 años, de momento, se encuentra alejado de su sueño de emigrar al fútbol del viejo continente. Por ahora, todavía queda pendiente en qué equipo de la Liga MX seguirá o, incluso, si regresa a la MLS.





