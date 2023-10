Cruz Azul vs. Necaxa jugarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE por la fecha 11 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. El partido, que se disputará en el estadio Olímpico Universitario, está programado para jugarse este miércoles 4 de octubre desde las 6:00 p.m. (hora en México, 8:00 p.m. en Perú), y será transmitido a través de la señal exclusiva de TUDN en territorio mexicano. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Sigue el minuto a minuto más completo, con goles, tarjetas amarillas, tarjetas rojas, estadísticas e incidencias en Depor. No te lo pierdas.

Cruz Azul vs. Necaxa se enfrentan por la Liga MX (Foto: @CruzAzul)

Cruz Azul vs. Necaxa: posibles alineaciones

Cruz Azul: D. Urtiaga; R. Chávez, J. Domínguez, U. Bilbao, J. Sanabria; R. Dourado, J. Güémez, J. Murillo, M. Klimowicz; D. Villalpando y L. Bonatini.

Necaxa: R. Gudino; A. Peña, J. Rodríguez, J. Cortés, A. Montes; A. Andrade, H. Jurado, F. Arce, B. Garnica; R. Monreal y F. Batista.