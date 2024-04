Querétaro vs. Pumas chocarán EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE este 26 de abril por la fase de grupos de la Liga MX, desde el Estadio Corregidora. El partido se llevará a cabo este viernes vía FOX Sports y ViX Premium en América Latina. Así mismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. No te pierdas el minuto a minuto más completo, con todas las incidencias, estadísticas, goles, tarjetas amarillas y rojas, en Depor.

Querétaro vs. Pumas se enfrentan por Liga MX (Vídeo: @Club_Queretaro)

Querétaro vs. Pumas: posibles alineaciones

Querétaro: G. Allison; O. Mendoza, E. Gularte, M. Barbieri, F. Venegas; K. Escamillas, F. Lértora; P. Barrera, S. Sosa, R. Sandoval, F. Batista.

Pumas: J. Gonzáles, P. Bennevendo, Nathan, L. Magallán, P. Monroy (R. Ergas, 60′); U. Rivas, J. Caicedo; Salvio, P. Quispe, C. Huerta; R. Funes.