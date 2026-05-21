Cruz Azul vs. Pumas se midieron en el compromiso correspondiente a la ida de la final del Torneo Clausura de la Liga MX 2026. ¿En qué canales viste la transmisión del partido? TUDN, Canal 5 y ViX Premium tiene los derechos para pasar este encuentro decisivo, así como en sus respectivas plataformas digitales. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugó y a qué hora? El choque estuvo pactado para este jueves 21 de mayo desde las 9:00 p.m. (hora en Perú, con una hora menos en México).

Con la transmisión de TUDN, Canal 5 y ViX Premium, Cruz Azul vs. Pumas se miden por la Liga MX 2026. (Video: Cruz Azul)