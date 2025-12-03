vs. se midieron por la ida de las semifinales del Torneo Apertura de la . ¿En qué canales podías ver el partido? Para seguir la transmisión de este partido debías conectarte a las señales de Canal 5 (Televisa), TUDN y ViX Premium; ojo no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata. ¿A qué hora jugaron? Este duelo estuvo pactado para el miércoles 26 de noviembre desde las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; y una hora menos en México) y se disputó en el Estadio Azteca.

Cruz Azul vs. Tigres juegan por la Liga MX. (Video: Cruz Azul)
