Cruz Azul vs. Tigres se midieron por la ida de las semifinales del Torneo Apertura de la Liga MX 2025. ¿En qué canales podías ver el partido? Para seguir la transmisión de este partido debías conectarte a las señales de Canal 5 (Televisa), TUDN y ViX Premium; ojo no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata. ¿A qué hora jugaron? Este duelo estuvo pactado para el miércoles 26 de noviembre desde las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; y una hora menos en México) y se disputó en el Estadio Azteca.

Cruz Azul vs. Tigres juegan por la Liga MX. (Video: Cruz Azul)