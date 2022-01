Cruz Azul vs. Tijuana se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | TV por la Jornada 1 del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX. El encuentro se llevará a cabo este sábado 8 de enero en el Estadio Azteca, y arrancará desde las 9:00 p.m. (hora local) y 10:00 de la noche (hora peruana) con la transmisión vía TUDN y DIRECTV Sports para todos los países de América Latina y Europa. Consulta aquí la programación y conoce los canales TV del partido por Depor.com.

Christian Tabó reconoció que el peruano Juan Reynoso, técnico del Cruz Azul y que antes fue su estratega en el Puebla, fue fundamental para que se inclinase por arribar a los celestes.

”Es imposible decirle que no a una institución como Cruz Azul y más con el interés que tenía la gente en mí, no solo la directiva sino el cuerpo técnico. Estoy muy ilusionado y orgulloso de estar acá. Tendré que ponerme a la altura”, añadió.

Cruz Azul vs. Tijuana: horarios del partido

México - 9:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Ecuador - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Venezuela - 11:00 p.m.

Paraguay - 0:00

Chile - 0:00

Argentina - 0:00

Uruguay - 0:00

Brasil - 0:00

España - 4:00 a.m.

El atacante salió del Puebla para fichar para este torneo Clausura 2022 con el Cruz Azul, que en mayo pasado rompió una mala racha de más de 23 años sin un título de Liga liderados por el lateral Rivero y el delantero Rodríguez.

Asimismo, dijo que jugar en el conjunto azul es el mayor reto en su carrera y que volver a ser entrenado por Reynoso le hará más sencilla su adaptación.

”Conozco al profe Juan, sé lo que quiere, pero en lo personal no me ha pedido nada porque sabe lo que le puedo dar en la cancha. Me pongo a la orden para lo que se viene”, señaló.

Tabó reveló que por molestias físicas está en duda para el debut del Cruz Azul en el Clausura 2022 cuando reciba este sábado al Tijuana en la primera jornada

Cruz Azul vs. Tijuana: probables alineaciones

Cruz Azul: Jesús Corona (P); Juan Escobar, Pablo Aguilar, Julio César Domínguez, Adrián Aldrete; Rafael Baca, Erik Lira, Christian Tabó, Pol Fernández; Jonathan Rodríguez y Santiago Jiménez.

Tijuana: Jonathan Orozco (P); Brayan Angulo, Yonatthan Rak, Víctor Guzmán, Vladimir Loroña; José Juan Vázquez, Christian Rivera, David Barbona y Renato Ibarra; Mauro Manotas y Cristian Ortíz.





