A pocos días de que inicie el Clausura 2023, muchos aficionados del fútbol mexicano quieren saber todo sobre la fecha y partido inaugural, clásicos y otros detalles del torneo. Depor te trae toda la información que necesitas sobre el esperado regreso de la Liga MX. Prepárate porque se viene una gran competencia. Serán varios meses cargados de fútbol donde habrá poco tiempo de descanso. No te lo puedes perder.

Durante el mes de diciembre hubo actividad con la Copa Sky, sin embargo, fue una competencia amistosa. Por lo tanto, el verdadero regreso del fútbol mexicano se dará cuando se dispute la primera fecha del Clausura 2023. A continuación, te contamos cuándo inicia el torneo de la Liga MX y cuáles son los mejores partidos que se jugarán.

Clausura 2023: cuándo inicia el torneo

El Clausura 2023 iniciará el viernes 6 de enero del 2023, cuando se enfrenten Necaxa vs. Atlético de San Luis desde las 19:00 horas (horario de México) en el estadio Victoria de Aguascalientes. La última fecha del torneo se jugará el 30 de abril. La reclasificación está programada para el 6 y 7 de mayo. Y la final de ida se jugará el 25 de mayo y la vuelta será el domingo 28.

Clausura 2023: primera fecha del torneo

Otros duelos de la primera jornada son Mazatlán vs. León, que también se jugará el 6 de enero. El día siguiente, las Águilas recibirás a los Gallos de Querétaro; Atlas al Toluca; así como Rayados a las Chivas. El domingo 8 jugarán Pumas vs FC Juárez, Santos vs Tigres y Tijuana vs Cruz Azul. Y el último partido de la fecha 1 será entre Pachuca y Puebla en el Estadio Hidalgo.

Canales para ver los partidos del torneo

Son diferentes televisoras las que transmitirán los partidos del Clausura 2023 de la Liga MX.

TUDN y VIX+: América, Cruz Azul, Necaxa, Tigres, Toluca y Pumas.

ESPN: Atlético de San Luis

Fox Sports: Tijuana, Querétaro, Monterrey, Santos

Claro Sports: León, Pachuca y Chivas (para Sudamérica y España)

TV Azteca: Atlas, FC Juárez, Chivas, Mazatlán, Puebla.

Calendario de partidos del Clausura 2023

Llegó…🗓️ EL CALENDARIO 🔝



Previo a la pausa por la Copa del Mundo, conoce cómo jugará tu equipo el #Clausura2023 🔜😎



Descárgalo aquí 📥: https://t.co/pOAzG2LGjr#LigaBBVAMX ⚽ pic.twitter.com/nCHLFJEu3c — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 16, 2022

Mejores partidos del Clausura 2023

PARTIDO FECHA DÍA HORA Cruz Azul vs. Rayados Fecha 2 Sábado 14 de enero 17:00 horas Cruz Azul vs. Tigres Fecha 5 Sábado 4 de febrero 19:10 horas Tigres vs. Pumas Fecha 6 Sábado 11 de Febrero 19:10 horas Pumas vs. Chivas Fecha 8 Sábado 18 de febrero 21:10 horas Pachuca vs. Toluca Fecha 8 Domingo 19 de febrero 21:10 horas Tigres vs. Chivas Fecha 9 Sábado 26 de febrero 19:10 horas Cruz Azul vs. Pumas Fecha 11 Sábado 11 de marzo 19:10 horas Tigres vs. América Fecha 11 Sábado 11 de marzo 21:10 horas Tigres vs. Rayados Fecha 12 Sábado 18 de marzo 19:10 horas Chivas vs. América Fecha 12 Sábado 18 de marzo 21:10 horas Atlas vs. Chivas Fecha 13 Sábado 1 de abril 21:10 horas Cruz Azul vs. América Fecha 15 Sábado 15 de abril 21:10 horas Chivas vs. Cruz Azul Fecha 16 Sábado 22 de abril 19:10 horas América vs. Pumas Fecha 16 Sábado 22 de abril 21:10 horas Rayados vs. Pumas Fecha 17 Sábado 29 de abril 19:10 horas





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.