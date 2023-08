Edson Álvarez apunta a ganarse un lugar en el once del West Ham tras su debut.

En su debut en la segunda jornada de la Premier League, Edson Álvarez participó durante 10 minutos en la victoria del West Ham sobre el Chelsea. En una entrevista con EFE, el jugador mexicano expresó sus primeras impresiones y sus metas para su estadía en el equipo británico. “Sé que con el tiempo y la experiencia de los partidos, mejoraré. Si me preparo adecuadamente, estoy seguro que puedo competir por un puesto en el equipo”, afirmó central mexicano.

El ex Ajax reconoce que aún no se encuentra en su óptima condición física para el ritmo competitivo de la liga inglesa, pero está decidido a trabajar arduamente para asegurarse un lugar en el once titular bajo la dirección de David Moyes. “Sé que con el tiempo y la experiencia de los partidos, mejoraré. Si me preparo adecuadamente, estoy seguro de que puedo competir por un puesto en el equipo”, agregó.

Edson Álvarez tuvo un buen recibimiento de la afición Hammer

Además de destacar la exigencia física de la Premier League, Álvarez elogió la competencia y el nivel que ofrece la liga. “Para mí, esta liga es la más importante del mundo. Cada fin de semana observo los equipos de la Premier. Estar aquí es realmente motivador”, añadió. Su participación en el West Ham está marcada por la salida de Declan Rice, quien se unió al Arsenal.

Sin embargo, Álvarez prefiere enfocarse en su propia contribución y evitar comparaciones. “Respeto lo que él ha logrado como jugador. Todos lo conocen. Pero estoy aquí para forjar mi propia historia y aportar lo que pueda al equipo”, subrayó.La próxima oportunidad para Edson Álvarez y el West Ham de demostrar su valía en la Premier League será el sábado 26 de agosto, cuando enfrenten al Brighton a las 10:30 horas (hora de México).

