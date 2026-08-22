Cruz Azul vuelve al Estadio Azteca con la obligación de reencontrarse con el triunfo en el Apertura 2026 de la Liga MX. La Máquina enfrentará a Atlas este sábado 22 de agosto, por la jornada 5 del campeonato mexicano , en un duelo clave para recuperar terreno en la tabla de posiciones. El partido comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido EN VIVO por Canal 5, TUDN y la plataforma de streaming ViX. Conoce cómo y dónde ver el enfrentamiento por TV abierta y cable desde el lugar que te encuentres.

¿Qué canal transmite el partido Cruz Azul vs. Atlas EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online?

El partido Cruz Azul vs. Atlas se juega el sábado 22 de agosto de 2026, a las 21:00 horas del centro de México, por la jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga MX. En México podrá verse por TV abierta, señal de paga y streaming.

Plataforma Canal / servicio Tipo de acceso TV abierta Canal 5 Gratis TV de paga TUDN Suscripción de TV Streaming ViX Premium Suscripción Streaming YouTube de Layvtime Gratis TV y Streaming TUDN, Univision (según operador de TV), ViX Premium y canal de YouTube de Layvtime Suscripción de TV

En México, el encuentro podrá verse gratis por Canal 5 y también a través de TUDN en sistemas de TV de paga. Para seguirlo online, estarán disponibles ViX Premium —con suscripción— y el canal de YouTube de Layvtime, señalado como alternativa gratuita.

En Estados Unidos, la señal principal será TUDN, con opción de Univision en determinados distribuidores, mientras que la alternativa digital es ViX. El inicio está programado para las 23:00 ET / 20:00 PT.

El encuentro comenzará a las 9:00 p. m. (hora CDMX). Se recomienda entrar a la plataforma elegida unos minutos antes, especialmente en YouTube o ViX, para confirmar la disponibilidad de la señal según tu ubicación.

Últimos resultados de Cruz Azul vs. Atlas

Cruz Azul 1-0 Atlas | Cuartos de final vuelta | Clausura 2026

Atlas 2-3 Cruz Azul | Cuartos de final ida | Clausura 2026

Cruz Azul 2-0 Atlas | Jornada 2 | Clausura 2026

Atlas 3-3 Cruz Azul | Jornada 2 | Apertura 2025

Cruz Azul 1-1 Atlas | Jornada 1 | Clausura 2025

Atlas 2-2 Cruz Azul | Jornada 16 | Apertura 2024

Cruz Azul 2-2 Atlas | Jornada 16 | Clausura 2024

Atlas 2-0 Cruz Azul | Jornada 1 | Apertura 2023

Alineaciones posibles de Cruz Azul y Atlas

Cruz Azul.- Kevin Mier, Chiquete Orozco, Willer Ditta, Omar Campos, Jeremy Márquez, Erik Lira, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino, José Paradela, Christian Ebere y Nicolás Ibáñez.

Kevin Mier, Chiquete Orozco, Willer Ditta, Omar Campos, Jeremy Márquez, Erik Lira, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino, José Paradela, Christian Ebere y Nicolás Ibáñez. Atlas.- Camilo Vargas, Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel, Gustavo Ferrareis, Gaddi Aguirre, Duk, Edgar Zaldívar, Alfonso González, Víctor Ríos, Florián Monzón y José Martín.

Cruz Azul y Pumas UNAM chocarán en el primer duelo de la gran final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El encuentro se disputará este jueves 21 de mayo, a partir de las 20:00 del Tiempo de Centro, desde el Estadio Banorte de la Ciudad de México. Sigue la transmisión en vivo, gratis y online a través de Canal 5 de Televisa Deportes, TV Azteca Siete (Canal 7), ViX Premium, Azteca Deportes, Univision, Telemundo Deportes y TUDN USA. (VIDEO de @CruzAzul)