Cruz Azul vuelve al Estadio Azteca con la obligación de reencontrarse con el triunfo en el Apertura 2026 de la Liga MX. La Máquina enfrentará a Atlas este sábado 22 de agosto, por la jornada 5 del campeonato mexicano, en un duelo clave para recuperar terreno en la tabla de posiciones. El partido comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido EN VIVO por Canal 5, TUDN y la plataforma de streaming ViX. Conoce cómo y dónde ver el enfrentamiento por TV abierta y cable desde el lugar que te encuentres.
¿Qué canal transmite el partido Cruz Azul vs. Atlas EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online?
El partido Cruz Azul vs. Atlas se juega el sábado 22 de agosto de 2026, a las 21:00 horas del centro de México, por la jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga MX. En México podrá verse por TV abierta, señal de paga y streaming.
|Plataforma
|Canal / servicio
|Tipo de acceso
|TV abierta
|Canal 5
|Gratis
|TV de paga
|TUDN
|Suscripción de TV
|Streaming
|ViX Premium
|Suscripción
|Streaming
|YouTube de Layvtime
|Gratis
|TV y Streaming
|TUDN, Univision (según operador de TV), ViX Premium y canal de YouTube de Layvtime
|Suscripción de TV
En México, el encuentro podrá verse gratis por Canal 5 y también a través de TUDN en sistemas de TV de paga. Para seguirlo online, estarán disponibles ViX Premium —con suscripción— y el canal de YouTube de Layvtime, señalado como alternativa gratuita.
En Estados Unidos, la señal principal será TUDN, con opción de Univision en determinados distribuidores, mientras que la alternativa digital es ViX. El inicio está programado para las 23:00 ET / 20:00 PT.
El encuentro comenzará a las 9:00 p. m. (hora CDMX). Se recomienda entrar a la plataforma elegida unos minutos antes, especialmente en YouTube o ViX, para confirmar la disponibilidad de la señal según tu ubicación.
Últimos resultados de Cruz Azul vs. Atlas
- Cruz Azul 1-0 Atlas | Cuartos de final vuelta | Clausura 2026
- Atlas 2-3 Cruz Azul | Cuartos de final ida | Clausura 2026
- Cruz Azul 2-0 Atlas | Jornada 2 | Clausura 2026
- Atlas 3-3 Cruz Azul | Jornada 2 | Apertura 2025
- Cruz Azul 1-1 Atlas | Jornada 1 | Clausura 2025
- Atlas 2-2 Cruz Azul | Jornada 16 | Apertura 2024
- Cruz Azul 2-2 Atlas | Jornada 16 | Clausura 2024
- Atlas 2-0 Cruz Azul | Jornada 1 | Apertura 2023
Alineaciones posibles de Cruz Azul y Atlas
- Cruz Azul.- Kevin Mier, Chiquete Orozco, Willer Ditta, Omar Campos, Jeremy Márquez, Erik Lira, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino, José Paradela, Christian Ebere y Nicolás Ibáñez.
- Atlas.- Camilo Vargas, Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel, Gustavo Ferrareis, Gaddi Aguirre, Duk, Edgar Zaldívar, Alfonso González, Víctor Ríos, Florián Monzón y José Martín.