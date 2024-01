En el Estadio Olímpico Benito Juárez, América vs. Juárez se ven las caras EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la fecha 4 del Clausura 2024 de la Liga MX. El partido está programado para jugarse este miércoles 24 de enero desde las 9:06 p.m. (horario en México, 10:06 p.m. en Perú) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por la señal exclusiva de Fox Sports Premium. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Las ‘Águilas’, que por fin ganaron su título 14 en 2023, han iniciado con fuerza la nueva temporada y acumulan dos victorias en sus dos primeros enfrentamientos. En la fecha 1 vencieron por 2-0 a Tijuana en el Estadio Caliente; y en jornada 2 derrotaron por 2-0 a Querétaro en el Estadio Azteca.

El reciente duelo ante los ‘Gallos Blancos’ se complicó en la primera mitad, pero en la segunda parte la historia fue diferente: cerca de la hora del partido apareció Richard Sánchez para abrir el marcador con un un zapatazo que se estrelló en el travesaño antes de picar dentro del arco. Ya con el rival jugado, Julián Quiñones hizo una gran pared con Álvaro Fidalgo y solo tuvo que empujar el balón para el 2-0.

Tras el pitazo final, el técnico americanista, André Jardine, se refirió al interés de otros clubes por algunos de sus jugadores importantes, pero no se mostró preocupado. “Son situaciones normales de un equipo que tiene calidad en su elenco, que es campeón y pasa con todos los equipos cuando tienen un título y despierta el interés de otros equipos. Si sale un jugador llegará otro jugador de similar calidad y no me preocupa”, sostuvo.

Juárez, por su parte, llega al compromiso ante las ‘Águilas’ luego de igualar sin goles con Cruz Azul en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Cerca del final, la ‘Máquina’ tuvo la oportunidad de llevarse la victoria, pero Ángel Baltazar Sepúlveda falló el penal. Cabe mencionar que, en la primera jornada, los ‘Bravos’ cayeron por 1-0 ante Pumas UNAM.





América vs. Juárez: horario del partido

América vs. Juárez se podrá ver EN VIVO desde las 9:06 p.m., en el horario del Centro de México este miércoles 24 de enero, en lo que será el tercer juego de las ‘Águilas’ en el Clausura 2024 de la Liga MX. El objetivo es ganar de visita y seguir en los primeros lugares de la tabla.





América vs. Juárez: canales de TV

La transmisión del partido América vs. Querétaro va por la señal de Fox Sports Premium. Cabe destacar que también podrás ver este partido de la fecha 4 del Clausura 2024 por Vix en caso quieras verlo por streaming. En Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.





América vs. Juárez: posibles alineaciones

América: Luis Malagón; Sebastián Cáceres, Igor Lichnovsky, Luis Fuentes, Kevin Álvarez; Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, Diego Valdés; Henry Martín, Julián Quiñones y Leo Suárez.

Juárez: Jurado; Vukčević, Palermo Ortíz, J. García y Abella; Hurtado, Venegas, D. García y Chávez; Santos y Aitor García.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR