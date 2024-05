¡La revancha ahora va en la Liguilla MX! Pachuca vs. América EN VIVO chocan este miércoles 8 de mayo en lo que será el juego de ida de los cuartos de final del Torneo Clausura 2024. Será la segunda serie en la que se vean las caras luego de la semifinal que protagonizaron en la Concachampions 2024, que culminó con un 3-2 global a favor de los Tuzos. El América quiere revancha y empieza la defensa de su título, pues son los vigentes campeones del fútbol mexicano. Eso sí, las ‘Águilas’ tienen el historial en contra en llaves de liguillas contra los Tuzos, donde apenas han podido ganar 2 de sus 12 partidos. }

América culminó como el líder de la fase regular del Torneo Clausura 2024, con un total de 35 unidades, aunque no presentó la misma regularidad de torneos pasados. Eso sí, las ‘Águilas’ presentan casi el mismo plantel con el que obtuvieron el título del Apertura 2023 y quieren ir por el bicampeonato, algo que no se consigue en el fútbol mexicano desde que lo hiciera Atlas en el Apertura 2021 y Clausura 2022.

Por su parte, Pachuca quiere revalidar lo que consiguieron en la Concachampions, aunque saben que no será nada fácil. La serie ahora inicia en el Estadio Hidalgo (a diferencia del torneo de Concacaf) y será importante obtener una ventaja para ir al Estadio Azteca con un resultado favorable. Con Salomón Rondón a la cabeza como el goleador del equipo, los Tuzos quieren iniciar con el pie derecho esta llave.

¿A qué hora juega Pachuca vs. América?

La transmisión del partido de Pachuca vs. América se llevará a cabo este miércoles 8 de mayo, iniciando a las 9:16 p.m. hora del Centro de México. Este juego corresponde a los cuartos de final ida del Torneo Clausura 2024 en la Liga MX. Es recomendable estar pendiente de la programación local debido a que es común que los partidos inicien algunos minutos después de lo previsto.

¿En qué canal ver Pachuca vs. América en vivo?

Si eres de los que vive en México y quieres ver el juego de Pachuca vs. América EN VIVO, la transmisión estará disponible en televisión abierta por FOX Sports (TV) y FOX Sports Premium, así como en la plataforma de streaming de Claro Sports. Estas son las opciones oficiales para no perderse este emocionante enfrentamiento de la Liguilla MX en cuartos de final. No olvides seguir el detalle del partido momento a momento aquí en Depor.

Pachuca vs. América: posibles alineaciones

Pachuca: C. Moreno; J. Berlanga, G. Cabral, A. Arroyo, B. González; P. Pedraza, E. Sánchez; M. Rodríguez, N. Deossa, O. Idrissi; S. Rondón.

C. Moreno; J. Berlanga, G. Cabral, A. Arroyo, B. González; P. Pedraza, E. Sánchez; M. Rodríguez, N. Deossa, O. Idrissi; S. Rondón. América: L. Malagón; I. Reyes, S. Cáceres, I. Lichnovsky, C. Calderón; A. Fidalgo, J. dos Santos; A. Zendejas o J. Dilrosun, J. Quiñones; H. Martín y D. Valdés.

Historial Pachuca vs. América en Liga MX

Pachuca es de los pocos equipos del fútbol mexicano que tiene un historial a favor contra el América. Se han enfrentado en un total de 70 ocasiones, con 29 triunfos para Pachuca, 23 victorias del América y 18 empates. En lo que respecta a Liguillas MX, son 12 los enfrentamientos, con 2 triunfos del América contra 7 victorias de Pachuca y 3 empates en total. ¿Será acaso que el América podrá revertir la historia y clasificar a una nueva semifinal?

