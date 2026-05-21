¿Dónde viste Cruz Azul vs. Pumas por la ida de la gran final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX? ¿Cómo accediste a la televisación gratis online? Mira la transmisión de este partido por la señales de TUDN, Canal 5 y ViX, además de las alternativas digitales disponibles con una opción de paga activa; no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿Cuándo fue el partido y a qué hora comenzó? Según la programación, este choque estuvo pactado para el jueves 21 de mayo desde las 9:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y una hora menos en México).

Cruz Azul vs. Pumas se enfrentan por la Liga MX, con la transmisión de TUDN, Canal 5 y ViX Premium. (Video: Cruz Azul)