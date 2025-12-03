Este miércoles 3 de diciembre en Ciudad de México, Cruz Azul vs. Tigres chocaron por las semifinales de la Liguilla 2025 de la Liga MX. ¿Qué canales tienen derechos para transmitir este partido desde el Estadio Azteca? Si eres fanático del fútbol mexicano, debías conectarte a las siguientes señales para ver este partidazo: TUDN, Canal 5 (Televisa) y ViX Premium; toma nota que no recomendamos buscarlo por la página web de Fútbol Libre TV, ya que es considerada una señal ilegal y pirata. ¿A qué hora inició del duelo? Si estás en Perú, todo comenzó a las 20:00 horas, mientras que a las 19:00 horas en México. ¡No te lo pierdas!

TUDN transmiten el partido entre Cruz Azul vs. Tigres. (Video: Cruz Azul)