Atlas ya trabaja a grupo completo tras el regreso de Jesús Angulo, quien formó parte de la Selección Mexicana que se llevó el Bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Este mismo reveló que la competición cambia la vida del futbolista, pues para el ‘Stitch’, disputar dicho torneo y ganar una presea, marca un antes y después en la carrera de cualquier jugador.

“Sí, claro qué hay un antes y un después, irme con la ilusión de conseguir una medalla y lograrlo con el equipo era un objetivo, una misión que debíamos lograr a como diera lugar, es un orgullo representar al país y más logrando un objetivo que nos trazamos desde hace mucho tiempo. Representar a mi país es un orgullo y más en unos Juegos Olímpicos que se juegan cada cuatro años”, mencionó en una rueda de prensa.

Si bien es cierto, Angulo llegó a la cita olímpica tras tener una cuestionada temporada en el 2020. Sin embargo, llegó la pandemia que retraso la justa y le dio tiempo para convencer al técnico Jaime Lozano.

“Fue una experiencia increíble no tengo palabra para decirte lo que realmente genera porque es demasiado, es única la experiencia y agradecido con Dios que se me dio la oportunidad, porque hace un año no hubiera podido estar en los Juegos Olímpicos”, agregó.

Por el momento, el sinaloense ya se unió a los trabajos con el elenco rojinegro, pensando en su debut en este Torneo Apertura 2021. Asimismo, espera poder estar presente en el duelo ante América y sabe que deberá seguir haciendo un gran trabajo para llegar a su mayor aspiración: la Selección Mayor.

“Pienso que todo es cuestión de seguir trabajando, no perder la humildad en el equipo y en tu vida sigues trabajando de la misma manera, te va a ir bien, la exigencia va a subir, eso va ir de cajón y es bueno, así mejoras más tú y mejoras al grupo si te exiges más”, aseguró.

Por otro lado, el futbolista se mostró emocionado tras el traspaso de Johan Vásquez al Genoa de Italia. “Me da felicidad, a final de cuentas los Olímpicos también son una vitrina para dar ese salto, (me da) felicidad y ojalá le vaya bien, es importantísimo para él y para el futbol mexicano que va aumentando el nivel en Europa”, dijo.

Por último, decidió tocar el tema sobre su futuro, asegurando que está enfocado con su equipo: “En cuestión mía no sé si hay acercamientos, pero eso lo ve mi representante, yo estoy concentrado en Atlas y como ya está empezado el torneo, tengo que enfocarme aquí”.





