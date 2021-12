La competitividad de cada equipo en un torneo de fútbol es un factor que no debe de pasar desapercibido y esto debe de ser balanceado con la calidad de jugadores y opciones al momento de realizar un fichajes. Es así que los aficionados de Chivas de Guadalajara exigen refuerzos de calidad para la Liga MX. Esto se vio evidenciado en un comunicado que se volvió viral en redes sociales. Los seguidores hacen mención que no consumirán productos del club si se mantiene la situación.

“La afición de Chivas no está dispuesta a adquirir ningún producto o servicio proveniente de la institución, si la directiva no presenta refuerzos de calidad. No es culpa de la afición y de la gran historia del club la mala dirección deportiva”, se lee en el comunicado.

No se quedan callados: aficionados de Chivas y América reclaman fichajes competitivos. (Twitter)

Con el paso de las horas, este comunicado se volvió mucho más viral debido a que los aficionados lo publicaron como comentario en las publicaciones de las redes sociales del club. De esta manera, se muestra un síntoma de protesta ante las malas campañas que presentó Chivas en las últimas temporadas.

Esta medida la empleó el martes la afición del América con el hashtag “SinRefuerzosNoHayAbono”, con el que trataron de presionar a la directiva comandada por Santiago Baños para agilizar negociaciones y tratar de incorporar jugadores que ayuden a potenciar al equipo.





