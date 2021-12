Este miércoles 15 de diciembre se realizó el sorteo de Octavos de Final de la Concacaf Champions League, torneo que reunirá a 16 equipos para buscar alcanzar la gloria en esta zona. Como resultado de los emparejamientos, podemos ver también que son cinco las franquicia de la MLS que ya conocen su destino en el certamen que reúne a equipo del norte y el centro de América.

El actual campeón de la MLS Cup, New York City FC, se enfrentará ante Santos de Guápiles de Costa Rica. Además, otro encuentro que salió sorteado fue el de Colorado Rapids que tendrá como rival a Comunicaciones de Guatemala. CF Montreal chocará ante Santos Laguna de la Liga MX.

New England Revolution jugará ante AS Cavaly de Haití y finalmente Seattle Sounders protagonizará una de las llaves más atractivas, cuando enfrente a Motagua de Honduras. El resto de las llaves de Octavos de Final en la Concacaf Champions League quedaron conformadas de la siguiente manera: Club León vs Guastatoya; Cruz Azul vs Forge FC y Pumas vs Saprissa.

Definidas las llaves: se realizó el sorteo de octavos de final de la Concachampions. (Twitter)

¿Cómo se jugará la Concachampions?

El formato de esta temporada inicia desde los octavos de final y los enfrentamientos se encuentran estipulados en la imagen anterior. Hay posibilidades de ver una final mexicana o también con dos equipos de la MLS. Depende del desarrollo de cada equipo. La fase de Octavos de Final de la Concachampions dará inicio en el mes de febrero; los partidos de ida se efectuarán entre el 15 y 17, mientras que los duelos de vuelta se llevarán a cabo entre el 22 y 24 de febrero.

La ronda de cuartos de final se celebrará en el mes de marzo, la ida entre el 8 y 10 y la vuelta entre el 15 y 17. En semifinales, la ida será del 5 al 7 de abril y la vuelta del 12 al 14 del mismo mes. La final de ida se jugará entre el 26 y el 28 de abril y la vuelta entre el 3 y 5 de mayo.





