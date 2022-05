Roberto Alvarado tiene la misión de convertirse en uno de los referentes del equipo de Chivas para así también consumar su sueño de partir a Europa. En las últimas jornadas, el popular ‘Piojo’ ha brillado en su primer torneo con los del Rebaño Sagrado marcando tres goles y aportando al equipo con cuatro asistencias. El jugador es consciente que lo que se viene en el repechaje no será nada fácil.

“Voy a tratar de siempre estar en mi mejor versión y poner mi granito de arena para lograr lo que nos proponemos como equipo. Quiero estar mucho tiempo en Chivas y dar mi salto a Europa. Quiero que el día que me vaya la gente sepa que siempre di lo mejor”, contó.

El ‘Piojo’ sabe que no es de los mejores refuerzos para la temporada, pero se ha ganado un espacio entre los más destacados del equipo. Con la mira puesta también en una posible convocatoria, Alvarado ve con buenos ojos seguir con Chivas logrando una trascendencia.

“Me siento contento de estar aquí. No me gustaría decir que soy de los mejores refuerzos. Uno siempre trata de mostrar su mejor versión para ayudar al equipo y los compañeros. Quiero trascender y lograr cosas importantes”, finalizó el ex jugador de Cruz Azul que también ha sido convocado a la selección mayor.

Chivas se medirá ante Pumas por el Repechaje del Torneo Clausura 2022 por la Liga MX 2022. El choque se jugará en el Estadio Akron este domingo 08 de mayo a las 19:15 en partido único. El ganador tendrá la oportunidad de acceder a la Liguilla.





