La Liguilla MX comenzó y su ronda de cuartos de final mostró dos empates sin goles en sus primeros partidos. Uno más peleado que otro, pero el marcador de Pumas vs. América y Atlas vs. Monterrey nunca se abrió. De esta forma, es la primera en la historia que no cuenta con anotaciones en sus dos primeros juegos. Puebla vs. León y Santos vs. Tigres buscarán romper esta mala racha en los dos choques restantes.

La noche se abrió con el duelo entre Pumas y América en el Estadio Olímpico Universitario, las acciones terminaron 0-0 en un choque que tuvo pocas emociones y un solo gol en posición adelantada. Posteriormente, en el Gigante de Acero se dio una situación similar y aunque Monterrey estuvo muy cerca de abrir el marcador, simplemente el balón no quiso entrar a la portería para culminar con el segundo empate sin goles en este inicio de Liguilla.

Además, la fase final del Torneo Grita México Apertura 2021 se encuentra cada vez más cerca de romper un récord negativo porque viene siendo una de las Liguillas con menos goles. Las igualdades sin anotaciones suman mucho más a esta mala racha.

La estadística remonta también al Torneo Apertura 2008 que tuvo tres empates sin goles desde el partido de la fase inaugural entre Toluca y Tecos. Pumas y Cruz Azul pasaron la misma suerte en el duelo de Cuartos de Final. La tercera igualdad sucedió en la Semifinales entre Toluca y Santos en la ida.

El segundo torneo en el que se registraron tres empates sin goles fue en el A2014. En esa ocasión, fue hasta las Semifinales donde América y Monterrey igualaron en la vuelta 0-0 y en la segunda semifinal entre Tigres y Toluca el marcador global terminó sin goles, lo que significa que en ambos partidos de la serie no se movieron las redes.





