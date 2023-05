Gran expectativa por la gran final del Torneo Clausura 2023 de la Liga Mx ; entre Chivas de Guadalajara y Tigres de la UANL. Sigue la transmisión oficial por señal abierta, cable, y, también, los servicios streaming disponibles en México y los Estados Unidos para este domingo 28 de mayo (19:35 horas de CDMX; 18:35 de Culiacán).

Como se sabe, este último jueves, Chivas empató 0-0 con Tigres en el partido de ida de la final de la Liguilla de Clausura 2023. Y la vuelta será este domingo en el estadio Akron, donde se pueden presentar muchos escenarios: si termin igualado tras los segundos 90 se irá al tiempo extra. En caso, sigan empates se eligirá al campeón por penales.

No dejes de ver el máximo evento del fútbol mexicano que, una vez más, tendrá como protagonistas al Rebaño y a los felinos por estos canales: TUDN, Azteca 7, Canal 5 de Televisa, SKY Sports y Afizzionados. También se contará con señal live streaming desde la web de TUDN.com y las plataformas de ViX Plus, TUDN App y Blue To Go Video Everywhere.

Chivas - Tigres: fecha, hora, canal y cómo ver final de la Liga MX

Tigres vs. Guadalajara, en vivo Final de la Liga MX 2023 1. ¿Cuándo juegan? domingo 28 de mayo de 2023 2. ¿Dónde es el partido? Estadio Akron 3. ¿Qué canal transmite? Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas, ViX Plus, Afizzionados, Sky, TUDN, Telemundo y Univisión Now 4. ¿A qué hora juegan? 19:35 horas, tiempo del centro de México 5. ¿Cómo verlo por Internet? Sigue el minuto a minuto del juego en Diario Depor

¿Dónde ver Canal 5 en vivo, partido Chivas - Tigres?

Revisa los canales de televisión del Canal 5 de Televisa para que puedas ver todas las incidencias de la transmisión en vivo y en directo el duelo entre Tigres y Guadalajara.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Dónde ver SKY Sports en vivo, partido Chivas - Tigres?

SKY Sports México cuenta con tres transmisión distintas en su parrilla y estas se pueden ver tanto en SD o HD.

Canales 501 SD y 1504 HD de SKY Sports 1

Canales 502 SD y 1502 HD de SKY Sports 2

Canales 516 SD y 1516 HD de SKY Sports 3

Links gratis, Chivas - Tigres en vivo y en directo por Liga MX

¿Cómo ver TUDN en vivo, partido Tigres UANL vs. Chivas?

TUDN México: cableoperadores de Sky, Star TV e Izzi.

Canal 510 SD de Star TV

Canales 547 SD y 1547 de SKY

Canales 501 SD y 890 HD de Izzi

TUDN USA: cableoperadores de Dish Network, DirecTV, Verizon y AT&T.

Canal 869 de Dish Network

Canal 464 de DirecTV

Canal 658 de AT&T

Canal 1524 de Verizon

Tigres vs. Chivas de Guadalajara : posibles alineaciones

Tigres: Nahuel Guzmán, Samir Caetano, Igor Lichnovsky, Jesús Angulo, Javier Aquino, Juan Vigón, Guido Pizarro, Sebastián Córdova, Diego Laínez, Luis Quiñones, André-Pierre Gignac

Chivas: Miguel Jiménez, Gilberto Sepúlveda, Antonio Briseño, Jesús Chiquete, Alan Mozo, Rubén González, Fernando Beltrán, Víctor Guzmán, Alexis Vega, Isaác Brizuela Ronaldo Cisneros