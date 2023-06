América vs. Toluca sostendrán un interesante partido amistoso como parte a la minipretemporada previo al debut del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX este sábado 17 de junio en el estadio Salt Lake City del estado de Utah (Estados Unidos). Las Águilas y los Diablos Rojos esperan llegar con el mejor ritmo futbolístico en este duelo que será por el Tour Águila.

Con Diego Cervantes al mando de la dirección técnica, el América buscará sacarle el jugo a la pretemporada de partidos pese a que contará con importantes ausencias como Israel Reyes, Henry Martón, Ángel Malagón, Diego Valdés, Zendejas, Brian Rodríguez, Cáceres y Viñas.

El plantel del América llegó a los Estados Unidos para enfrentar al Toluca por el Tour Águila. (Foto: Twitter / @ClubAmerica)

Tras el juego contra el Toluca, las Águilas deberá enfrentar dos partidos más del Tour Águila: primero contra Monterrey, el 20 de junio, y después en el Clásico Joven ante Cruz Azul, el 24.

Que despegue el Ave 🛫

𝐃𝐄𝐒𝐓𝐈𝐍𝐎: Salt Lake City, Utah 🇺🇸#SomosAmérica 🦅 pic.twitter.com/ZnNzBD35sr — Club América (@ClubAmerica) June 16, 2023

¿Dónde ver América - Toluca?

América vs. Toluca Amistoso Liga MX 2023 1. ¿Cuándo juegan? Sábado 17 de junio de 2023 2. ¿Dónde es el partido? Estadio Salt Lake City, en Utah (Estados Unidos) 3. ¿A qué hora juegan? 19:30 horas (CDMX) | 18:30 (Culiacán) 4. ¿Qué canal transmite? TV: TUDN y Univisión | Streaming: TUDN App, ViX Plus y Univisión Now 5. ¿Cómo verlo por Internet? Sigue la cobertura en diario Depor

¿Qué canal transmite América - Toluca?

La transmisión oficial del América vs. Toluca se verá EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO vía TUDN en México y Univisión en los Estados Unidos. Por otro lado, el streaming será por TUDN App, ViX Plus y Univisión Now.

México Estados Unidos TUDN Univisión y TUDN USA TUDN App ViX Plus, Univisión Now y TUDN App

¿A qué hora juegan América - Toluca?

El duelo entre América y Toluca empieza desde las 19:30 horas de CDMX (18:30 en Culiacán) .

México: 19:30 horas (CDMX) | 18:30 (Culiacán)

Estados Unidos: 9:30 p. m. ET | 6:30 p. m. PT

Canadá: 21:30 horas

Argentina: 22:30 horas

Uruguay: 22:30 horas

Perú: 20:30 horas

Ecuador: 20:30 horas

Colombia: 20:30 horas

Panamá: 20:30 horas

Venezuela: 21:30 horas

Chile: 21:30 horas

Paraguay: 21:30 horas

Bolivia: 21:30 horas

República Dominicana: 21:30 horas

Honduras: 19:30 horas

Nicaragua: 19:30 horas

El Salvador: 19:30 horas

Costa Rica: 19:30 horas

¿En qué lugar se juega el América vs. Toluca?

América y Toluca jugarán este sábado 17 de junio en el estadio Salt Lake City, en Utah (Estados Unidos). Dicho recinto cuenta con una capacidad máximo para 20.213 espectadores.