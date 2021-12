Para muchos jugadores, el manejo de su presente y la posibilidad de ir a Europa se convierte en un sueño latente. El caso de Luis Romo es similar, pero el jugador de Cruz Azul también es consciente que no se encuentra en su mejor nivel y este sueño puede esperar. Asimismo, declaró que quiere tener continuidad y mantenerse en el equipo cementero para la próxima temporada y arreglar los temas contractuales.

“El principal crítico soy yo. La verdad el torneo pasado fue muy inusual, prácticamente entrenaba una semana y luego salía y no tuve descanso en ningún momento. Pensé que me iba a alcanzar, pero nunca me sentí bien físicamente”, dijo el jugador de Cruz Azul en entrevista con Récord.

“Creo que todo lo que se habla afuera se hace más grande cuando las actuaciones no son de la mejor manera, entonces en lo que estoy enfocado ahora es meterme en Cruz Azul. El sueño europeo siempre va a estar, pero quiero conseguirlo de la mejor manera, no como el torneo pasado así que debo ir para adelante”, agregó.

Sobre su continuidad en Cruz Azul, el jugador prefirió no ahondar y aclaró que este tema es exclusivo para su representante. Además, espera poder continuar para poder recuperar su mejor nivel y llegar a un equipo de Europa, así como también mantenerse en el radar de Gerardo Martino.

“Los temas contractuales se los dejo mucho a los representantes. Espero que se llegue pronto a un acuerdo lo antes posible y que lleguen cosas buenas para ambas partes porque tengo mucho cariño a Cruz Azul. Espero que todo se pueda acabar de una vez, mientras yo a concentrarme y a recuperar ese nivel que es lo que va potenciar todos esos rumores. Que se resuelva para lo que venga, yo creo que ya se tiene que cerrar eso y sea lo que sea”, finalizó el jugador de Cruz Azul.





