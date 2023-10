Mazatlán vs. Santos Laguna se enfrentarán desde el Estadio El Encanto (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la jornada 15 de la Liga MX 2023. El enfrentamiento, que será clave para el conjunto de los ‘Cañoneros’, se llevará a cabo este miércoles desde las 9:00 de la noche (hora local y 10:00 p.m. hora peruana) y va en transmisión GRATIS por Azteca 7, ESPN y ViX para América Latina. En esta nota de Depor te damos el minuto a minuto más completo, con todas las incidencias, estadísticas, goles y tarjetas amarillas y rojas. Entérate aquí de los canales de TV y horarios del partidazo.

¿A qué hora juegan Mazatlán vs. Santos Laguna?

El partido entre Mazatlán vs. Santos Laguna está programado para comenzar a las 9:00 de la noche en México, aunque el horario puede variar según el país en el que te encuentres. En Perú, Colombia y Ecuador, el partido comenzará a las 10:00 p.m., mientras que en Argentina, Chile y Uruguay, se prevé que inicie a las 0:00 horas.

¿Dónde y cómo ver Mazatlán vs. Santos Laguna?

Si estás ansioso por el inicio del partido y no quieres perderte ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el partido entre Mazatlán vs. Santos Laguna en México a través de las señales de Azteca 7, ESPN y ViX. Si te encuentras en Estados Unidos, en cambio, te recomendamos sintonizar FOX Sports. No olvides que en Depor podrás encontrar todas las incidencias, como goles, jugadas, alineaciones confirmadas y más.

Últimos 5 partidos de Mazatlán

FECHA LOCAL VS. VISITA 27/10 Mazatlán 3-1 Querétaro 20/10 Atlas 1-3 Mazatlán 6/10 Mazatlán 1-2 América 30/09 Mazatlán 2-3 Tigres 26/09 Guadalajara 1-3 Mazatlán

Últimos 5 partidos de Santos Laguna

FECHA LOCAL VS. VISITA 29/10 Santos Laguna 5-1 Juárez 21/10 América 4-3 Santos Laguna 08/10 Santos Laguna 0-2 León 04/10 Santos Laguna 2-1 Tijuana 24/09 Santos Laguna 2-5 Necaxa

Apuestas del Mazatlán vs. Santos Laguna

PARTIDO 1 X 2 Mazatlán vs. Santos Laguna +195 +265 +135

Mazatlán vs. Santos Laguna: alineaciones probables

Mazatlán: H. González; B. Colula, F. Almada, V. Alvarado, J. Díaz; K. Escamilla, E. Bárcen, J. Esquivel, J. Colmán; L. Amarilla; A. Loba.

H. González; B. Colula, F. Almada, V. Alvarado, J. Díaz; K. Escamilla, E. Bárcen, J. Esquivel, J. Colmán; L. Amarilla; A. Loba. Santos Laguna: C. Acevedo; R. López, H. Rodríguez, R. Prieto, O. Campos; E. Rodríguez, A. Cervantes, P. Aquino, A. López, J. Brunetta; H. Preciado.

Mazatlán vs. Santos Laguna se enfrentan por la Liga MX (Vídeo: @ClubSantosEn)