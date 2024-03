Mazatlán vs. Tijuana se verán las caras EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE por la jornada 13 de la Liga MX, desde el Estadio El Encanto. El duelo se realizará este 29 de marzo desde las 9:00 p.m. (hora México - 10:00 p.m. hora Perú) y será transmitido por Fox Sports en América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. No te pierdas el minuto a minuto más completo, con todas las incidencias, estadísticas, goles, tarjetas amarillas y rojas, en Depor.

Mazatlán vs. Tijuana se enfrentan por la Liga MX (Vídeo: @MazatlanFC)

Mazatlán vs. Tijuana: posibles alineaciones

H. González; J. Madueña, F. Almada, V. Alvarado, J. Díaz; E. Bárcenas, S. Flores, A. Montaño, J. Colmán; G. Del Prete, L. Amarilla. Tijuana: J. Rodríguez; D. Barbosa, K. Balanta, J. Corona, F. Contreras; R. Fernández, A. Gómez, C. Rivera, E. Álvarez, C. González, J. Zúñiga.