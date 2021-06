Dream team. Con la mira puesta en el próximo Apertura de la Liga MX, la directiva de Monterrey tiene claro sus objetivos de cara al reinicio del fútbol mexicano, por lo que ya empezó a moverse en el mercado. En este sentido, nombres como los de Joel Campbell y Erick Aguirre suenan para reforzar la plantilla de unos ‘Rayados’ que intentarán mejorar su actuación en el último Clausura.

Según boca del propio presidente de Monterrey, Duilio Davino, tanto Joel Campbell como Erick Aguirre se encuentran negociando con los ‘Rayados’. El delantero costarricense de León es una de las prioridades de la institución luego de conocerse la oferta del Atlético Nacional por Dorlan Pabón. Lo mismo ocurre con el jugador de Pachuca, considerado uno de los mejores volantes de la Liga MX.

“Estamos trabajando para ver si podemos incorporar a alguien más... Estamos revisando con ellos y otras opciones a ver si podemos traer a otro jugador”, señaló Davino en rueda de prensa, al respecto de las chances que tiene Monterrey de sumar a Campbell y Aguirre. Como bien se recordará, los ‘Rayados’ ya cerraron la incorporación del portero Esteban Andrada, proveniente de Boca Juniors.

“El tema de Esteban ya, viajará en la tarde a incorporarse con el equipo, no es un tema fácil, pero ya se incorporará hoy”, aseguró el directivo, confirmado así uno de los fichajes más esperados por los hinchas del equipo. No obstante, se espera que este no sea el único y que, por el contrario, hayan más novedades sobre Campbell y Aguirre en los próximos días.

Pieza importante del León, Joel Campbell participó en 38 partidos con la ‘Fiera’ durante la temporada 2020-21, tiempo en el que consiguió anotar apenas dos goles tras 1876 minutos sobre el campo. Erick Aguirre, por su parte, fue una de las figuras del Pachuca en el Clausura, donde alcanzó la ronda de semifinales, además de ver portería hasta en tres ocasiones. Sin duda, dos nombres para tener en cuenta en Monterrey.





