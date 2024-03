¿Será el partido de la fecha en la Liga MX? Mira la transmisión de Monterrey vs. Chivas EN VIVO este 30 de marzo 2024 por la señal de TUDN y ViX Premium, en un partidazo que se vivirá desde el BBVA Bancomer. Los Rayados con un empate o triunfo estarían asegurando una semana más el primer lugar de la tabla general, mientras que Chivas buscará sacar los 3 puntos para no salir de la zona de Play-In, en la que se ubica décimo con 16 unidades a falta de 4 fechas para el cierre del Clausura 2024. Mira aquí el partido minuto a minuto y no te pierdas las incidencias.

Monterrey vs. Chivas EN VIVO: transmisión EN DIRECTO del partido por Liga MX (Video: @Rayados)