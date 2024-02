¿Será que los Rayados vuelven al triunfo en esta jornada? Este viernes 23 de febrero, Monterrey vs. Juárez EN VIVO se verán las caras desde el estadio Olímpico Benito Juárez en la octava jornada del torneo mexicano. Los Rayados vienen de empatar sin goles ante Toluca, razón por la que han caído hasta el cuarto lugar del torneo, mientras que Juárez no pudo disputar su juego el fin de semana pasado, debido a la postergación del mismo por el fallecimiento de Diego Chávez. Mira el Monterrey vs. Juárez este viernes 23 desde las 21:10 horas Centro de México a través de Fox Sports.

Monterrey vs. Juárez EN VIVO: transmisión del partido de Liga MX 2024 (Video: TUDN - Twitter)