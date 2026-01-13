Monterrey vs. Necaxa se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga MX 2026. Este duelo se disputará desde el estadio Victoria de Aguascalientes, este martes 13 de enero. ¿A qué empezará el encuentro? Las acciones se desarrollarán desde las 8:00 p.m. (hora peruana) y 7:00 p.m. (hora mexicana). ¿En qué canales estará disponible? La transmisión de este choque fue en la señal de Claro Sports, TV Azteca y VIX Premium para suelo azteca. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata.

SOBRE EL AUTOR Ubaldo Villalobos Vidal Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.