vs. se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 2 del . Este duelo se disputará desde el estadio Victoria de Aguascalientes, este martes 13 de enero. ¿A qué empezará el encuentro? Las acciones se desarrollarán desde las 8:00 p.m. (hora peruana) y 7:00 p.m. (hora mexicana). ¿En qué canales estará disponible? La transmisión de este choque fue en la señal de Claro Sports, TV Azteca y VIX Premium para suelo azteca. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata.

El Resumen Jornada 1 Rayados Toluca Clausura 2026 720P

