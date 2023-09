Monterrey vs. Santos Laguna rivalizan (EN VIVO | EN DIRECTO) este sábado 30 de septiembre, en la fecha 10 del Apertura 2023 de la Liga MX. Los ‘Rayados’ vienen de caer como visitantes contra Tigres en el ‘Clásico Regio’, mientras que Santos perdió como local (2-5) en un partidazo ante Necaxa, resultado que lo dejó en el puesto 12 con 11 unidades. El partido de Monterrey vs. Santos Laguna se vivirá desde las 19:00 horas del Centro de México y va por la señal de TUDN y Vix Premium, siendo este el único canal que pasará la transmisión por señal de paga. No te pierdas todos los detalles del encuentro por el torneo.





Jugadores de Monterrey visitaron clínica de Síndrome de Down. (Video: Twitter)





Monterrey vs. Santos Laguna: probables alineaciones

Esteban Andrada; Érick Aguirre, Stefan Medina, Sebastián Vegas, Jesús Gallardo; Maximiliano Meza, Omar Govea, Luis Romo, Jesús Corona; Sergio Canales, Jordi Cortizo. Santos Laguna: Gibran Lajud; Ismael Govea, Félix Torres, Matheus Doria, Omar Campos; Alan Cervantes, Pedro Aquino; Emerson Rodríguez, Juan Brunetta, Duván Vergara; Harold Preciado.