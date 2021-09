Monterrey y Tigres se miden EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 19 de septiembre en el marco del duelo correspondiente a una nueva jornada del torneo Apertura 2021 de la Liga MX. Los ‘Rayados’ van por los tres puntos en el ‘Clásico Regio’, por lo que aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre este duelo, así como dónde verlo, horarios, y más desde las 19:00 horas en el Estadio BBVA Bancomer, vía FOX Sports 2 y Fanatiz.

Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Monterrey y Tigres.

Las acciones se desarrollarán en el Estadio BBVA Bancomer y el árbitro Fernando Hernández será el encargado de impartir justicia. Ambos equipos buscan quedarse con los tres puntos para acercarse a los cuatro primeros lugares de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2021, los cual otorgan acceso directo a cuartos de final.

¿A qué hora juegan Monterrey vs. Tigres?

Estados Unidos – 5.00 p. m. hora de Los Ángeles

Perú – 7.00 p. m.

– 7.00 p. m. México – 7.00 p. m.

Ecuador – 7.00 p. m.

– 7.00 p. m. Colombia – 7.00 p. m.

Estados Unidos – 7.00 p. m. hora de Texas

– 7.00 p. m. hora de Texas Estados Unidos – 8.00 p. m. hora de Miami

Paraguay – 8.00 p. m.

– 8.00 p. m. Bolivia – 8.00 p. m.

Venezuela – 8.00 p. m.

– 8.00 p. m. Argentina – 9.00 p. m.

Chile – 9.00 p. m.

– 9.00 p. m. Uruguay – 9.00 p. m.

Brasil – 9.00 p. m.

– 9.00 p. m. Portugal – 1.00 a. m.

Inglaterra – 1.00 a. m.

– 1.00 a. m. Italia – 2.00 a. m.

España – 2.00 a. m.

– 2.00 a. m. Francia – 2.00 a. m.

Alemania – 2.00 a. m.

– 2.00 a. m. Países Bajos – 2.00 a. m.

El presente de Monterrey en el torneo no es de los mejores, puesto que llevan cuatro partidos seguidos sin conocer la victoria. Durante el pasado fin de semana, cayeron en su visita al Atlas (2-1) y la última vez que celebraron un triunfo fue hace poco más de un mes: 3-1 en casa sobre Pachuca (14 de agosto).

Sin embargo, los dirigidos por Javier Aguirre llegan motivados al meterse a la final de la Concachampions 2021 tras golear 4-1 a Cruz Azul. Maxi Meza, Duván Vergara y Rogelio Funes Mori, en dos ocasiones, fueron los encargados de asegurar la categórica victoria en el Estadio Azteca. Fue la primera vez en la temporada que ganaron por tres goles de diferencia.

¿Qué canal transmitirá el Monterrey vs. Tigres?

México: Fox Sports 2 Cono Norte, Fanatiz México, Fox Sports App

Estados Unidos: FOX Sports App, Fox Sports 2, FOX Deportes

Venezuela: Fox Sports App, Fox Sports 2 Cono Norte

Por su parte, Tigres ha mostrado una mejor versión futbolística en lo que va de la Liga MX, aunque no han sido muy regulares. En las últimas dos presentaciones que tuvieron en casa solo lograron empatar ante León (2-2) y Atlas (1-1), resultados que determinaron que se ubiquen en el quinto lugar con 13 puntos.

No obstante, los ‘Universitarios’ podrían cambiar su panorama con un triunfo. El uruguayo Nico López (6 goles) es la principal arma que tienen en ofensiva, aunque venía de una molestia y su presencia como titular no está asegurada. De no presentarse algún otro inconveniente, los franceses Florian Thauvin y André Pierre Gignac serán los referentes de área.

Gignac recién volvió a la actividad, mientras que su compañero todavía no ha brillado a lo grande y solo suma un gol en el certamen. En el caso de Monterrey, Funes Mori y Duván Vergara, cada uno con tres anotaciones, serán los encargados de llevar peligro en el área.

Monterrey vs. Tigres: historial de partidos

En los últimos 10 enfrentamientos entre Monterrey y Tigres, los ‘Universitarios’ mostraron una superioridad marcada al conseguir cuatro victorias, las cuales se dieron de manera consecutiva en el último tiempo. Por su parte, los ‘Rayados’ solo ganaron en dos ocasiones y los otro cuatro enfrentamientos terminaron igualados.

24-04-2021: Tigres UANL 2-1 Monterrey - Liga MX

26-09-2020: Monterrey 0-2 Tigres UANL - Liga MX

28-09-2019: Monterrey 0-2 Tigres UANL - Liga MX

18-05-2019: Tigres UANL 1-0 Monterrey - Liga MX

15-05-2019: Monterrey 1-0 Tigres UANL - Liga MX

01-05-2019: Monterrey 1-1 Tigres UANL - Concachampions

23-04-2019: Tigres UANL 0-1 Monterrey - Concachampions

09-03-2019: Monterrey 1-1 Tigres UANL - Liga MX

23-09-2018: Tigres UANL 0-0 Monterrey - Liga MX

28-04-2018: Tigres UANL 2-2 Monterrey - Liga MX

Monterrey vs. Tigres: posibles alineaciones

Monterrey : Esteban Andrada; César Montes, Stefan Medina, Jesús Gallardo, Sebastián Vegas; Maximiliano Meza, Aarturo González, Celso Ortiz, Carlos Rodríguez; Duván Vergara, Rogelio Funes Mori.

: Esteban Andrada; César Montes, Stefan Medina, Jesús Gallardo, Sebastián Vegas; Maximiliano Meza, Aarturo González, Celso Ortiz, Carlos Rodríguez; Duván Vergara, Rogelio Funes Mori. Tigres: Nahuel Guzmán; Carlos Salcedo, Hugo Ayala, Diego Reyes, Jesús Dueñas; Javier Aquino, Raymundo Fulgencio, Juan Vigón; Luis Quiñones, Florian Thauvin y André Pierre Gignac.





