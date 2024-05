¡Partidazo desde Aguascalientes! Necaxa vs. Querétaro EN VIVO chocan este jueves 2 de mayo desde las 7:00 p.m. en lo que será el juego de Play-In de la Liga MX y es a partido único. La transmisión de Necaxa vs. Querétaro podrás verla a través de TUDN y ViX Premium. Necaxa finalizó noveno la etapa regular y perdió su último juego ante Monterrey por 2-5 en casa, mientras que Querétaro cerró con un empate 1-1 ante Pumas y finalizó décimo. El ganador de este duelo chocará ante el perdedor del Pachuca vs. Pumas, mientras que el perdedor le dirá adiós a las liguillas.

Necaxa vs. Querétaro EN VIVO: transmisión del juego de Play-In (Video: @Necaxa)