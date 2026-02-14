Desde el Estadio Akron, vs. se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por la , en el duelo válido por una nueva jornada del Torneo Clausura. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para todo el territorio mexicano, este enfrentamiento estará disponible en Telemundo, que podrá ser visto por Prime Video vía streaming. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este sábado 14 de febrero desde las 10:07 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y una hora menos en México).

Chivas vs América por la Liga MX | Video: Chivas de Guadalajara
Chivas vs América por la Liga MX | Video: Chivas de Guadalajara
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC