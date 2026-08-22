Chivas de Guadalajara y Xolos de Tijuana sostendrán un vibrante choque este sábado 22 de agosto, a las 17:07 horas del Tiempo del Centro de México (7:07 p.m. ET / 4:07 p.m. PT), por la Jornada 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco, en una cita que pondrá nuevamente a prueba al Rebaño Sagrado frente a su afición. ¿Quieres ver el partido de forma gratuita en tu televisor Smart TV, PC, tableta o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público mexicano estará a cargo de Amazon Prime Video. Aquí te contaremos todos los detalles que debes saber para obtener la plataforma en línea, ya sea mediante pago o con una prueba gratis si eres usuario nuevo.
¿Cómo ver Amazon Prime VIDEO EN VIVO, Chivas de Guadalajara vs. Xolos de Tijuana por Liga MX 2026?
Prime VIDEO cuenta con los derechos para transmitir todos los partidos como local de las Chivas de Guadalajara en México. Por esta razón, si deseas ver el juego del Rebaño Sagrado frente a Xolos de Tijuana, tendrás que suscribirte a uno de sus dos planes disponibles: mensual ($99 pesos) y anual ($899 pesos). Sin embargo, si eres cliente nuevo, puedes revisar si tienes disponible una prueba gratis de 30 días, de acuerdo con las condiciones vigentes de la plataforma.
Aquí te cuento los pasos que debes seguir para la prueba gratis de Prime VIDEO:
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¿En qué dispositivos puedo ver Prime VIDEO en México?
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Horario, TV y dónde ver en vivo Chivas de Guadalajara vs. Xolos de Tijuana por Liga MX 2026
- Fecha: Sábado 22 de agosto de 2026
- Partido: Chivas de Guadalajara vs. Xolos de Tijuana, por Jornada 5 del Torneo Apertura 2026 de Liga MX
- Hora: 17:07 del Tiempo del Centro (7:07 p. m. ET / 4:07 p. m. PT)
- Canal de TV / Streaming: Amazon Prime Video
- Lugar: Estadio Akron de Zapopan, Jalisco (México)