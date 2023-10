Pumas vs. Monterrey se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE en el Estadio Olímpico Universitario en el marco de la jornada 13 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Pese a la diferencia de cinco puntos en la tabla, con los ‘Auriazules’ ocupando el tercer lugar y los ‘Rayados’ en el octavo, ambos equipos buscarán la victoria a toda costa. El partido comenzará a las 12:00 del mediodía, hora de México (1:00 p.m. en Perú), y será transmitido de manera gratuita a través de TUDN, Las Estrellas Canal 2, ViX y Fútbol Libre para América Latina. Te recomendamos no buscar señales piratas como Fútbol Libre TV. Para no perderte ningún detalle, sigue todos los goles, tarjetas amarillas, tarjetas rojas, estadísticas e incidentes en Depor.com.

Pumas vs. Monterrey vía TUDN: mira a qué hora comienza y dónde ver la Liga MX. (Vídeo: @PumasMX).

Pumas vs. Monterrey: alineaciones posibles

Pumas: J. González; P. Monroy, Nathan, L. Magallán, A. Aldrete; U. Rivas, C. Huerta; R. López, G. Fernández, Salvio; J. Dinenno.

Monterrey: E. Andrada; S. Medina, E. Aguirre, S. Vegas, J. Gallardo; O. Govea, L. Romo, M. Meza, J. Cortizo; J. Corona y S. Canales.