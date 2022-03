Pumas vs. Necaxa (EN VIVO | EN DIRECTO) se ven las caras por la Jornada 11 de la Liga MX 2022 en el Estadio Olímpico Universitario desde las 17:00 horas en México y 18:00 horas en Perú. El encuentro se disputará este sábado 19 de marzo. La transmisión estará a cargo de TUDN, ESPN, Star Plus y Canal 5 o Las Estrellas. No te pierdas todos los detalles y el minuto a minuto en Depor.com.

Pumas y Necaxa pasan por una realidad similar en la Liga MX. Las dos escuadras se encuentran ubicados en la parte baja de la tabla de posiciones con la cantidad de 11 puntos y perder este fin de semana podría alejarlos del camino por obtener el repechaje del torneo. Si Pumas quiere clasificar de manera directa, tendrá que conseguir los tres puntos.

El conjunto de Lillini acumula 11 puntos tras cosechar tres victorias, 2 empates y cuatro derrotas. Vale recordar que, Pumas debe un partido pendiente ante Mazatlán que podría permitirle escalar algunas posiciones en la lucha por asegurarse el repechaje.

Pumas vs. Necaxa: horarios en el mundo

México: 5:00 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 6:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 7:00 p.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 8:00 p.m.

España: 0:00 (domingo 20 de marzo)

Por su parte, Necaxa se mantiene en zona de repechaje por mejor diferencia de gol, aunque la victoria en rodeo ajeno le permitirá escalar varias posiciones para recuperar la tranquilidad y no depender de resultados de sus rivales para avanzar a la próxima fase.

El equipo de Lozano cosechó 11 puntos producto de tres victorias, dos empates y 5 caídas en lo que va del certamen, aunque la diferencia de gol (-4) le permite ocupar el último lugar de clasificación a repechaje por encima de Xolos cuya diferencia de gol es peor (-6).

Pumas y Necaxa disputaron 29 partidos en Liga Mx con 12 triunfos de los universitarios, nueve empates y ocho victorias de los “electricistas”. Asimismo, en el Estadio Olímpico, el historial es muy favorable a Pumas que obtuvo ocho triunfos ante su gente, cinco empates y apenas dos caídas a manos de Necaxa.

Pumas vs. Necaxa: probables alineaciones

Pumas: Alfredo Talavera, Efraín Velarde, José Galindo, Arturo Ortiz, Alan Mozo, Sebastián Saucedo, Santiago Trigos, Leonel López, Washington Corozo, Juan Ignacio Dinenno y Rogerio.

Necaxa: Malagón; Domínguez, Peña, Formiliano, Escoboza, Madrigal, Villalpando, B. García, González, Giménez, L. García.

Pumas vs. Necaxa: ¿dónde jugarán?

