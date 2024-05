Pumas vs. Pachuca EN VIVO se enfrentan este jueves 2 de mayo desde las 21:15 horas Centro de México, desde el Estadio Hidalgo y por la definición del Play-In del Clausura 2024 de la Liga MX. El equipo que gane este juego va directamente a los playoffs contra Cruz Azul, mientras que el perdedor chocará ante el ganador de Necaxa vs. Querétaro. Cabe destacar que Pachuca jugará ante Pumas apenas 48 horas después de la semifinal de Concachampions 2024 ante el América, algo que no ha caído para nada bien en los Tuzos. Mira la transmisión de Pumas vs. Pachuca vía Fox Sports y Claro Sports y sigue aquí el minuto a minuto.

Pumas vs. Pachuca EN VIVO: transmisión del Play-In de la Liga MX 2024 (Video: Pumas)