Pumas vs. Tijuana se enfrentarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este domingo 10 de marzo en la jornada 11 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Consulta los canales de TV y los horarios del partido para ver al peruano Piero Quispe. Este enfrentamiento será crucial para ambos equipos, ya que necesitan los 3 puntos, especialmente considerando que en las últimas fechas no les ha ido bien. El partido comenzará a las 12:00 del mediodía (hora local - 1:00 p.m. en Perú) y será transmitido de forma gratuita por TUDN, Canal 5 y ViX para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Pumas vs. Tijuana se miden en una fecha más de la Liga MX. (Vídeo: @PumasMX).





Pumas vs. Tijuana: posibles alineaciones

Pumas: Julio González; Jesús Rivas, Nathan Silva, Jesús Rivas, José Galindo, Pablo Monroy; Leonardo Suárez, Piero Quispe, Rodrigo López, Ulises Rivas, Eduardo Salvio y Guillermo Martínez.

Julio González; Jesús Rivas, Nathan Silva, Jesús Rivas, José Galindo, Pablo Monroy; Leonardo Suárez, Piero Quispe, Rodrigo López, Ulises Rivas, Eduardo Salvio y Guillermo Martínez. Tijuana: J. Rodríguez; D. Barbosa, K. Balanta, N. Díaz, F. Contreras; F. Madrigal, C. Rivera; D. Blanco, L. Rodríguez, E. Armenta; C. Gonzalez.