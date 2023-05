Los Tigres de la UANL y el Rebaño de las Chivas de Guadalajara sostendrán el juego de ida de la gran final del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX este jueves 25 de mayo (20:00 horas de CDMX; 19:00 de Culiacán) en el Estadio Universitario de Nueva León. Revisa los canales de televisión y los servicios streaming para ver el juego desde México y los Estados Unidos.

El duelo más importante del fútbol mexicano que protagonizarán las Águilas y el Rebaño verá por los canales TUDN, Azteca 7, Canal 5 de Televisa, SKY Sports y Afizzionados. También se contará con señal live streaming desde la web de TUDN.com y las plataformas de ViX Plus y Blue To Go Video Everywhere.

La cobertura del Tigres-Chivas de Guadalajara también estará disponible en los Estados Unidos vía TUDN.com, TUDN USA, Univision, TUDN App y Univision NOW.

¿Qué canal transmite Tigres UANL vs. Chivas de Guadalajara?

Países Canales de TV México Azteca 7, Canal 5 Televisa, Azteca Deportes En Vivo, TUDN, TUDN En Vivo, VIX+, Sky HD y Afizzionados Estados Unidos TUDN.com, TUDN USA, Univision, TUDN App y Univision NOW Costa Rica Sky HD y TUDN República Dominicana Sky HD y TUDN El Salvador Sky HD y TUDN Guatemala Sky HD y TUDN Honduras Sky HD y TUDN Nicaragua Sky HD y TUDN Panamá Sky HD y TUDN

¿Dónde ver Canal 5 En Vivo, Tigres UANL vs. Chivas de Guadalajara?

Revisa los canales de televisión del Canal 5 de Televisa para que puedas ver todas las incidencias de la transmisión en vivo y en directo del partido entre Tigres y Chivas.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo ver TV Azteca 7 En Vivo, Tigres UANL vs. Chivas de Guadalajara?

TV Azteca 7 (TV Azteca Deportes) se puede ver por los cableoperados de Dish, SKY, Megacable e Izzi.

AZTECA 7 Canales de TV Streaming Precio DISH 107 SD – 607 HD aztecadeportes.com $339 SKY 107 SD – 1107 HD aztecadeportes.com $339 MEGACABLE 107 SD – 1207 HD aztecadeportes.com $400 IZZI 107 SD – 807 HD aztecadeportes.com $450

¿Dónde ver SKY Sports En Vivo, Tigres UANL vs. Chivas de Guadalajara?

SKY Sports México cuenta con tres transmisión distintas en su parrilla y estas se pueden ver tanto en SD o HD.

Canales 501 SD y 1504 HD de SKY Sports 1

Canales 502 SD y 1502 HD de SKY Sports 2

Canales 516 SD y 1516 HD de SKY Sports 3

¿Cómo ver TUDN En Vivo, Tigres UANL vs. Chivas de Guadalajara?

TUDN México se encuentra disponible en los cableoperadores de Sky, Star TV e Izzi.

TUDN México Canales de TV SKY 547 SD – 1547 Star TV 510 SD Eii NRT Monclova 55 SD – 132.36 – 132.37 – 132.38 Izzi 501 SD – 890 HD

TUDN USA se encuentra disponible en los cableoperadores de Dish Network, DirecTV, Verizon y AT&T.

TUDN USA Canales de TV Dish Network 869 DirecTV 464 AT&T 658 Verizon 1524 Claro TV (Puerto Rico) 614 SD – 1614 HD

¿A qué hora juega América vs. Chivas por la semifinal de vuelta de la Liga MX?

El esperado enfrentamiento Club América vs. Chivas de Guadalajara se llevará a cabo a las 20:00 horas en el Centro de México, un horario prime time para los partidos de fútbol durante los fines de semana. Si te encuentras en países como Perú, Colombia y Ecuador, el partido comenzará a las 21:00 horas.

Horario del Club América vs. Chivas de Guadalajara País 20:00 horas México 21:00 horas Perú, Ecuador, Colombia 22:00 horas Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile 23:00 horas Argentina, Uruguay, Brasil 04:00 horas del lunes 22 de mayo de 2023 España, Alemania, Italia, Francia

Cronología del América vs Chivas

Desde 1999, el Club América ha demostrado un gran desempeño en los partidos de vuelta de las semifinales de la Liga MX cuando juega en casa. Durante este periodo, el equipo ha logrado cinco victorias y cinco empates en sus encuentros en casa.

Por su parte, el Club Deportivo Guadalajara ha enfrentado dificultades como visitante en las semifinales de la Liga MX, ya que no ha logrado obtener una victoria en sus últimos siete partidos en esta instancia. Durante estos encuentros, el equipo ha obtenido tres empates y cuatro derrotas. Además, solamente ha logrado marcar un gol en estos enfrentamientos.

El Club América ha sido una barrera defensiva para el Club Deportivo Guadalajara en los últimos cuatro partidos de semifinales de la Liga MX. Durante estos encuentros, el equipo ha logrado mantener su portería imbatida y ha obtenido tres victorias y un empate frente a las Chivas.

En los enfrentamientos entre ambos equipos, el Club Deportivo Guadalajara ha tenido dificultades para conseguir una victoria por una diferencia de dos o más goles, lo cual es necesario para acceder a la final. La última vez que las Chivas lograron esta hazaña fue en el torneo Apertura 2016, cuando derrotaron al Club América por 3-0.

El Club América ha mostrado su superioridad en los últimos enfrentamientos de vuelta en series de liguilla ante el Club Deportivo Guadalajara. Durante los últimos diez encuentros, Las Águilas han obtenido ocho victorias, un empate y una derrota frente a su rival. Esto demuestra su dominio en esta etapa crucial del torneo.

Historia de encuentros América vs Chivas

Clausura 2023 / Chivas 0 - 1 América

Clausura 2023 / Chivas 2 - 4 América

Apertura 2022 / América 2 - 1 Chivas

Clausura 2022 / Chivas 0 - 0 América

Apertura 2021 / América 0 - 0 Chivas

