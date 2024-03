Este viernes 1 de marzo desde el Estadio Corregidora, Querétaro vs. Santos Laguna EN VIVO chocarán desde las 19:00 horas con transmisión de Fox Sports. Ambos equipos vienen con la moral a tope luego de victorias importantes: Querétaro venció por goleada 4-1 a Atlético San Luis y Santos Laguna ganó 1-0 ante Mazatlán en la jornada pasada. Estos triunfos le han permitido a ambos equipos seguir soñando con zona de Play-In, aunque el camino aún es largo y deben seguir sumando de a 3 para no quedar lejos de los rivales. Sigue aquí la transmisión minuto a minuto y no te pierdas todas las incidencias.

Querétaro vs. Santos Laguna: transmisión del juego por Liga MX 2024 (Video: @GallosBlancos)