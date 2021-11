La ronda del repechaje en el fútbol mexicano mantiene su curso y ya hay equipos clasificados a la máxima fiesta. Este es el caso de Santos y Puebla que derrotaron a San Luis y Chivas, respectivamente. Eso sí, solo uno de los partidos se encuentra definido y será entre Santos y Tigres. Los demás emparejamientos pueden cambiar de acuerdo a quien clasifique en el tramo final.

América podría enfrentarse a Pumas en la Liguilla, todo depende de su resultado ante Toluca. También faltan jugar Cruz Azul y Monterrey. Si Pumas supera a Toluca, enfrentará a ‘Las Águilas’ y si los dirigidos por Juan Reynoso ganan, se medirán ante Atlas. Además, León iría contra Puebla.

Si Monterrey gana y elimina a Cruz Azul para insertarse en la Liguilla, Rayados tendría el camino libre para enfrentarse a los rojinegros de Atlas. De esta manera, también se daría los choques entre América vs. Pumas y León vs. Puebla. Santos vs. Tigres ya es un hecho.

Otro de los panoramas que se pueden dar en la Liguilla es el clásico joven. En caso de que Cruz Azul y Toluca pasen, América y La Máquina se medirían; Atlas chocaría con Puebla y León vs Toluca en el marco de la Liguilla que define al campeón del fútbol mexicano.

La última combinación posible para definir los enfrentamientos en la Liguilla es que si Toluca y Rayados clasifican a la Liguilla, América se enfrentaría a Monterrey en los cuartos de final de la Liguilla, Atlas contra Puebla y también León ante los Diablos Rojos de Toluca.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR