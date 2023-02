Ricardo Ferretti fue presentado de manera oficial como nuevo director técnico de Cruz Azul, este jueves 23 de febrero, en una conferencia de prensa donde también se mostró el cuerpo técnico con el que trabajará a partir de ahora. Óscar Pérez también fue presentado como director deportivo. El ‘Tuca’, quien fue elegido por la directiva tras la salida de Raúl Gutiérrez, destacó que llega a la ‘Máquina’ para trabajar y ganar todos los torneos posibles.

Ferreti habló sobre su motivación de fichar por Cruz Azul para esta temporada. “Llego al 1000% yo no vivo del pasado y no vivo del futuro, tengo que vivir el día de hoy, no puedo vivir de que yo fui o yo tuve, no me sirve de nada, para mí no he ganado nada y quiero ganar con la institución que hoy represento”, comentó.

El entrenador de 69 años aseguró que Cruz Azul es uno de los equipos más grandes de México y se requiere de mucho compromiso para lograr los resultados. “Les voy a exigir al máximo como lo que son, futbolistas profesionales. Cuanto más grande es la institución, más grande es la exigencia. Ya veremos en el futuro lo que se requiere para que el equipo siga creciendo y los resultados se originen”, concluyó.

¿Cuándo es el estreno del ‘Tuca’ en Cruz Azul?

El debut de Ricardo Ferreti como entrenador de Cruz Azul será este sábado 25 de febrero en el duelo ante Juárez por la fecha 9 del torneo Clausura de la Liga MX. El partido está programado para jugarse desde las 5:00 p.m. (hora mexicana) y 6:00 p.m. (hora peruana y colombiana) en el Estadio Azteca. El ‘Tuca’ se estrenará junto a la hinchada de la ‘Máquina’.

Cabe destacar que Cruz Azul ha levantado cabeza en los últimos dos partidos, pero igual los resultados no lo han acompañado en lo que va del torneo. Tiene solo 7 puntos en siete fechas disputadas. Se ubica en el puesto 13 de la tabla de posiciones. Se espera que la llegada de Ferreti permita al cuadro recuperar el nivel y comenzar a escalar posiciones.

Cruz Azul: así quedó el organigrama

Presidente: Víctor Manuel Velázquez

Director deportivo: Óscar Pérez

Coordinación deportiva: Jorge Dávalos y José Luis Ortega

Director técnico: Ricardo Ferretti

Auxiliares técnicos: Memo Vázquez y Joaquín Moreno

Preparador físico: Guillermo Orta





