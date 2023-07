Robert Dante Siboldi señaló que aunque la directiva encabezada por Mauricio Culebro está trabajando en la búsqueda de refuerzos en el mercado de pases, no hay una necesidad urgente de incorporar al jugador que falta en la posición de extremo, ya que no desean hacer contrataciones por el simple hecho de hacerlos. “¿Urgencia? No, es importante que llegue y me gustaría que ya estuviera integrado al plantel, pero tampoco es urgente ocupar un lugar. Queremos traer a un jugador que sume en la posición que nos falta y que aporte al equipo. Sería ideal que llegue lo antes posible, pero no hay urgencia”, indicó en conferencia de prensa.

“La directiva está trabajando en eso, todos los entrenadores quisieran tener el plantel completo desde el inicio, pero entiendo que es así y tenemos la oportunidad de llegar y adaptarnos a las circunstancias y lo que nos toque vivir”, confesó durante la rueda Es bien sabido que el cuerpo técnico solicitó a la directiva felina la contratación de un jugador para mejorar dicha posición; se manejaron opciones como Alexis Vega o el chileno Jean Meneses, y aunque recientemente se mencionó a César Huerta, ninguna negociación ha tenido éxito. Hasta ahora, el equipo solo ha sumado a Eugenio Pizzuto y Carlos Felipe Rodríguez como altas en sus filas.

Prioridad en la recuperación de Gignac

Por último, el uruguayo reconoció la ausencia de André-Pierre Gignac para el partido de la fecha 2 contra Juárez, y priorizó su recuperación, confiando plenamente en que Nicolás Ibáñez cumplirá adecuadamente su labor como reemplazo del delantero francés.

“Intentamos probar a André durante la semana, pero no se recuperó al 100 por ciento. Somos conscientes de que necesita estar en plenas condiciones y, si no lo está, es mejor que se recupere y se prepare para el próximo partido. Es importante, pero más importante aún es que esté al 100 para que pueda rendir al máximo y utilizar todas sus habilidades sin preocuparse por lesiones o golpes”.

“Nico es un jugador competitivo y goleador, con dos títulos y un título de máximo goleador. Sabemos que dará su máximo esfuerzo, es entregado y lo da todo en el campo. Hoy lo tenemos y tiene la oportunidad de estar en este momento en lugar de André. Será similar al juego anterior, donde tuvo sus oportunidades, aunque falló algunas, pero logró anotar un gol. Estamos tranquilos en ese aspecto”, concluyó Siboldi. Esperemos que sea un buen torneo para Tigres y que tenga ese protagonismo que lo caracterizo la década pasada.





