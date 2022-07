Mientras se define su futuro: por su poca continuidad en León, todo indica que su próximo equipo sería el Chivas de Guadalajara, Santiago Ormeño se animó a contestar algunas preguntas de sus fanáticos a través de historias de su red social y habló de una de las actrices más hermosas del mundo, Ester Expósito. ¿Qué dijo ‘Ormedeus’ sobre la española que protagonizó la serie Elite de Netflix? Todo aquí.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Santiago Ormeño no dudó para responderle a un seguidor y reveló que habría tenido un “romance efímero” con una de las hermosas actrices del mundo, la española Ester Expósito. Confesión que causó revuelo en las redes sociales del futbolista que milita en el fútbol mexicano (Liga MX).

Sin embargo, esta declaración -al parecer- se trataría de una broma del jugador peruano para ponerle punto final a este rumor. Porque no es la primera vez que se lo relaciona con Ester Expósito, ya que en 2022, cuando era jugador del Puebla, un periodista en plena conferencia de prensa le hizo la misma pregunta y Santiago Ormeño le contestó de una manera seria: “Me parece una pregunta muy fuera de contexto, pero prefiero dejarlo en privado, no respondo esas cosas”.

Santiago Ormeño dejó entrever que tuvo un romance con Ester Expósito

¿Santiago Ormeño se irá a Chivas?

Esa es una pregunta que muchos hinchas del ‘Rebaño’ se vienen haciendo en los últimos días. El popular ‘Ormedeus’ estaría en Guadalajara, donde ya habría pasado exámenes médicos. pero un percance en las negociaciones tiraría todo por la borda.

Según dieron a conocer desde México, la ‘caída’ del fichaje de Santiago Ormeño tiene nombre y apellido. Y es que Chivas, antes de poner anunciar al delantero peruano, necesita desprenderse de uno de sus jugadores: Javier Eduardo López. mejor conocido como el ‘Chofis’, quien se niega a dejar a las Chivas esta temporada.

Jesús Hernández, periodista mexicano de ‘Milenio’, adelantó este hecho y explicó que la razón principal por la que Ormeño no es jugador del ‘Rebaño’ es porque el ‘Chofis’ López no ha querido irse del club para fichar por los ‘Tuzos’ de Pachuca, aún sabiendo que el entrenador de Chivas, Ricardo Cadena, no cuenta con él.

Frente a la negativa de López, la directiva de Chivas no ha tenido otra opción que frenar el arribo de Santiago Ormeño, quien ya se encuentra en Guadalajara a la espera de poder sumarse a los entrenamientos del equipo. Sin duda, un panorama de muchas dudas para el peruano, que todavía no ha debutado en el Apertura 2022.





