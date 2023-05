Un juego de infarto por la ida de los cuartos de final de la Liguilla MX. Santos Laguna vs. Monterrey EN VIVO se verán las caras este miércoles 10 de mayo desde el estadio TSM, un partido de pronóstico reservado, especialmente por el antecedente reciente entre ambos, pues los laguneros fueron uno de los 3 equipos que pudo vencer a Rayados en la fase regular del Clausura 2023. Este será uno de los juegos que va a ser transmitido por TV abierta y aquí te dejamos con toda la información para que puedas verlo en directo, además de los horarios, posibles alineaciones y toda la previa.

¿A qué hora juega Santos vs. Monterrey?

Este partido de Santos vs. Monterrey es el primero de la jornada del miércoles y el primer juego de ida de los cuartos de final del Clausura 2023 de Liga MX. Si quieres verlo debes sintonizarlo desde las 19:00 horas el Centro de México. No te pierdas de tu programación local para que puedas seguir la transmisión y todas las incidencias de este duelo de infarto que se vivirá desde el TSM.

¿Dónde puedes ver Santos vs. Monterrey en vivo?

Para seguir la transmisión del juego de Santos vs. Monterrey en vivo puedes hacerlo en dos canales: si quieres verlo en TV abierta puedes seguirlo vía TV Azteca 7 Deportes, mientras que si deseas verlo por TV de paga será vía TUDN. Cabe destacar que TV Azteca pasará este juego de ida de Santos vs. Monterrey y la serie completa de Chivas vs. Atlas, siendo los únicos encuentros que transmitirá en los cuartos de final del Clausura 2023 de Liga MX.

Santos vs. Monterrey: alineaciones probables

Santos Laguna: Gibran Lajud; Omar Campos, Dória, Félix Torres, Raúl López; Emerson Rodríguez, Alan Cervantes, Aldo López, Diego Medina; Harold Preciado y Juan Brunetta. Entrenador: Pablo Repetto.

Monterrey: Esteban Andrada; Jesús Gallardo, Héctor Moreno, Victor Guzmán, Érick Aguirre; Omar Govea, Arturo González, Celso Ortiz, Jordi Cortizo, Maximiliano Meza; y Rogelio Funes Mori. Entrenador: Víctor Manuel Vucetich.

Santos vs. Monterrey: así llegan a la Liguilla MX

La gran sorpresa del Clausura 2023 la dio Santos Laguna en el repechaje, cuando dejó en el camino a Pachuca -que era el vigente campeón- en tanda de penales, luego de haberse clasificado a esta instancia porque Querétaro, que finalizó décimo, tuvo que cederle su lugar a los laguneros por haber sido los últimos en la tabla de cocientes. Los verdiblancos inician su camino rumbo al título de Liga MX, algo que no consiguen desde el Clausura 2018 que le ganaron a Toluca en la gran final.

De otro lado tenemos a Monterrey, un equipo que parecía ser el todopoderoso del Clausura 2023 pero que en las últimas jornadas dejó sensaciones de dudas. Justamente uno de los pocos partidos que perdieron en el torneo (3) fue ante Santos Laguna en el BBVA Bancomer en la fecha 15 del Clausura 2023, cuando perdieron por 1-2 en casa. Esta vez, en el TSM, los Rayados quieren empezar con el pie derecho en los cuartos de final e irán a buscar un triunfo que les permita ir a casa con cierta tranquilidad para afrontar la serie.