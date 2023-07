El pasado 7 de julio, se postergó el compromiso entre Querétaro y América, por la Liga MX. ¿Los motivos? El estado del terreno de juego del estadio de La Corregidora. Pero no es un caso aislado, ya que en las últimas horas ocurrió lo mismo por el choque en la Liga Expansión: no se jugó el duelo entre Celaya y Tepatitlán, por la fecha 2 del Apertura 2023. El césped del coloso Miguel Alemán Valdés no está en óptimas condiciones.

El club cajetero, fue el encargado de confirmar la noticia y -a través de sus redes sociales- explicó que se están realizando trabajos de mantenimiento, incluyendo el proceso de verticorte. La idea, por supuesto, es cumplir con las especificaciones del nuevo reglamento, en cuanto a canchas y terrenos de juego.

En un comunicado oficial, el equipo de Celaya informó que factores externos afectaron el césped y dificultaron su recuperación para el partido. Lamentablemente, el fertilizante aplicado al terreno durante varios días ocasionó daños irreversibles al césped.

El próximo encuentro programado para Celaya -como loca-l está previsto para el 6 de agosto a las 17:05 horas, frente a Morelia, en la jornada tres del Apertura 2023. La postergación del partido contra Tepatitlán representa un desafío para el equipo, que deberá adaptarse y buscar soluciones para afrontar de la mejor manera sus compromisos en casa en futuras fechas.

