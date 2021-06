Sorpresas te da la vida. Anunciado por León este viernes, Santiago Ormeño no tardó en enviar un mensaje a sus hinchas agradeciendo todo el cariño que va recibiendo pocas horas después de hacer oficial su fichaje por la ‘Fiera’. Sin embargo, hubo algo en su saludo que llamó la atención de muchos usuarios en México y Perú, y es que el jugador le habría mandado una indirecta al ‘Tri’ de Gerardo Martino.

’'Ya por fin me pondré la verde, y esperemos que no sea la única’’, se le escucha decir al exjugador de Puebla, en un video dedicado a los hinchas de su nuevo club en el que claramente hace alusión a la selección mexicana y a su deseo de vestir su camiseta. Como bien se recordará, Ormeño posee doble nacionalidad, por lo que podría ser llamado tanto por el ‘Tri’ como por Perú en algún momento.

Su mensaje rápidamente se volvió noticia en todo el territorio, puesto que muchos hinchas mexicanos ya lo daban por perdido tras conocerse su convocatoria a la selección peruana de cara a la Copa América 2021. No obstante, está claro que Ormeño aún no ha decidido qué camiseta defenderá en los próximos meses. De momento, Perú ya mostró su interés en contar con él, algo que el ‘Tri’ todavía no hace.

Ya está, #Ormeño es jugador del @clubleonfc🦁



Delantero eficaz en el área y especialmente útil en el juego directo y los apoyos



Se incrusta a un sistema que genera mucho juego asociado, algo que debería potenciar su rendimiento



Buena para club y jugadorpic.twitter.com/FRetRfiQ4R — Tony Valls ⚽ (@TonyVallsFox) June 5, 2021

Autor de 10 goles en la pasada campaña (nueve en el Clausura 2021 y uno en la Liguilla MX), Santiago Ormeño llega a León con la consigna de ser el hombre que lleve al equipo a repetir el título del año pasado, donde los ‘Verdes’ fueron ampliamente superiores a cualquier otro rival. Así, con el arribo de ‘Santi’, la ‘Fiera’ sumó a su primer gran refuerzo en este mercado.

Si bien es cierto que no se conocen los detalles de la transacción de Ormeño, se estima que León pagó al menos 2.5 millones de dólares por el delantero. Chivas de Guadalajara fue otro de los equipos que también estuvo interesado en el goleador de la ‘Franja’, con quien incluso se probó hace un par de años, pero no recibió el visto bueno del entonces entrenador del ‘Rebaño’, Tomás Boy.

En su carta de despedida a los hinchas del Puebla, Ormeño dejó claro su agradecimiento a la afición y al club que le ’'dio la oportunidad de alcanzar su sueño’'. ’'Me voy sabiendo que en cada momento que defendí esta camiseta, lo hice con todo mi corazón y todas mis fuerzas siempre. No tengo nada más que buenos recuerdos, seré un enfranjado más a dónde vaya’’, se lee en su publicación.

¡Gracias @ClubPueblaMX y afición por todo su apoyo y cariño siempre! Puebla siempre será mi casa 🎽⚽️ pic.twitter.com/EloZKI4m8z — Santiago Ormeño (@santorme) June 4, 2021





