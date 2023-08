El calendario comprimido de la Liga MX ha generado una intensa actividad en el fútbol mexicano, con la reciente conclusión de la jornada 4 y la inminente llegada de los partidos de la fecha 5.

La fecha 5 empieza mañana, martes 22 de agosto, con un enfrentamiento en el Estadio Akron entre Chivas y Xolos a las 19:00 hrs. A la misma hora, Mazatlán se medirá al Puebla; y cerramos el día con el juego entre FC Juárez y Pumas a las 21:06 hrs.

El miércoles 23 de agosto, ‘Las Águilas’ en el Estadio Azteca reciben a Necaxa a las 19:00 hrs., mientras que Cruz Azul visitará a Pachuca y Atlético San Luis se enfrentará a León, ambos a las 21:00 hrs.

La LigaMX tendrá jornada doble

Querétaro vs Atlas y Tigres vs Santos van al miércoles 30 de agosto. ‘Los Gallos’ recibirán a los dirigidos por Benjamín Mora a las 19:06 hrs., seguido por el enfrentamiento entre el actual campeón y ‘los guerreros’ a las 21hrs. El partido entre Toluca y Rayados no ha sido programado.

La jornada 5 del Apertura 2023 presenta un atractivo conjunto de partidos que prometen emociones intensas en los distintos estadios de México. Desde el enfrentamiento entre equipos tradicionales como Chivas y Xolos, hasta el duelo entre equipos de la capital, América recibiendo a Necaxa. Los aficionados del fútbol están ansiosos por presenciar los encuentros de esta semana de doble acción.

Con el parón por la Leagues Cup detrás de ellos, los equipos de la Liga MX vuelven a la cancha para continuar escribiendo la historia de esta temporada.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.