Tigres vs. Atlas se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este sábado 17 de diciembre por la segunda jornada del Grupo B de la Copa Sky. El partido amisotos está programado para arrancar desde las 9:00 p.m. (horario mexicano) y será transmitido por las señales de TUDN y SKY Sports para todos los países de América Latina. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Los ‘Felinos’ y ‘Zorros’’ volverán a la actividad por el Grupo B en la Copa por México, torneo cuenta con la participación de diez clubes de la Liga MX, cuyo objetivo es llegar en buenas condiciones para el inicio del Clausura 2023 que será el próximo viernes 6 de enero.

¿A qué hora juegan Tigres vs. Atlas en la Copa Sky?

México – 9:00 p.m.

Perú – 10:00 p.m.

Ecuador – 10:00 p.m.

Colombia – 10:00 p.m.

Venezuela – 11:00 p.m.

Bolivia – 11:00 p.m.

Argentina – 12:00 a.m. (19 de diciembre)

Chile – 12:00 a.m. (19 de diciembre)

Uruguay – 12:00 a.m. (19 de diciembre)

Paraguay – 12:00 a.m. (19 de diciembre)

Brasil – 12:00 a.m. (19 de diciembre)

España – 4:00 a.m. (19 de diciembre)

Tigres llega de empatar sin goles ante el conjunto de Mazatlán a media semana, duelo que fue el debut de la era Diego Cocca, por lo que sumar de tres comienza a ser vital para sus aspiraciones en el torneo amistoso, ya que quedarán tres jornadas.

Recordemos que el director técnico argentino llegó a un acuerdo para tomar las riendas de los felinos después de conseguir una hazaña con Atlas: logró con los ‘Zorros’ ser bicampeón, ahora como timonel de Tigres, buscará regresar a los tiempos de éxitos y campeonatos.

“Va a ser raro. Me tocó ver el partido desde la televisión y tuve sensaciones lindas, pero es parte de la vida, parte del futbol, he decidido tener otro proyecto que es Tigres, estoy encantado y con muchas ganas de seguir creciendo y mejorando, será una alegría enorme saludar a los muchachos, pero voy a querer ganar”, indicó Cocca en conferencia de prensa.

Los Rojinegros, por su parte, también repartieron puntos ante Santos en un partido bastante cerrado que terminó sin goles, por lo que si quieren trascender en este torneo deberán dar el golpe de visita para salir con los tres puntos.

Tigres vs. Atlas: canales de transmisión

Para ver el partido entre en Tigres vs. Atlas en la Copa Sky hay una opción en los canales de habla hispana. Si vives en México puedes verlo mediante Sky HD, mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son TUDN.com, TUDN App y TUDN USA.

¿Dónde ver online Tigres vs. Atlas: en la Copa Sky?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Tigres vs. Atlas en la Copa Sky hay una señal disponible. Si te encuentras en cualquier parte del mundo se puede ver mediante Blue To Go.

Tigres vs. Atlas: posibles alineaciones

Tigres: N. Guzmán, J. Aquino, I. Lichnovsky, S. Caetano, J. Ángulo, G. Pizarro, J. Vigón, F. Thauvin, L. Quiñones, R. Fulgencio y A. Gignac.

N. Guzmán, J. Aquino, I. Lichnovsky, S. Caetano, J. Ángulo, G. Pizarro, J. Vigón, F. Thauvin, L. Quiñones, R. Fulgencio y A. Gignac. Atlas: C. Vargas, A. Santamaría, M. Nervo, A. Gómez, J.J. Abella, J. Márquez, E. Zaldívar, E. Flores, L. Reyes, J. Furch y J. Quiñones.

¿Dónde juegan Tigres vs. Mazatlán?

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR