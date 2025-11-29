Canal 5 fue el encargado de transmitir el América vs. Monterrey por la Liga MX 2025. Este duelo, válido por los cuartos de final de vuelta, arrancó a las 6:00 p.m. (hora peruana) y 5:00 p.m. (hora mexicana). Las acciones fueron este sábado 29 de noviembre desde el Estadio Azteca. Si quieres seguir la transmisión de este choque, debías sintonizar la señal de TUDN, Canal 5 y VIX para suelo azteca. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata. Mira el resumen aquí.
